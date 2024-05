Langst dienende speler uit de selectie gaat AZ na 188 wedstrijden verlaten

Dani de Wit is bezig aan zijn laatste weken als speler van AZ, zo heeft hij kenbaar gemaakt bij NH. De middenvelder is naar eigen zeggen toe aan iets anders. De Wit is bezig aan zijn vijfde seizoen en kwam tot dusver tot 188 wedstrijden namens de Alkmaarders.

Waar De Wit voorgaande jaren steevast verzekerd was van een basisplaats bij AZ, ligt dat dit seizoen iets anders. De middenvelder belandde onder Pascal Jansen tijdelijk op de bank en had het daar zichtbaar moeilijk mee.

Inmiddels heeft De Wit zijn plek in het elftal heroverd en kan hij rekenen op het volledige vertrouwen van Maarten Martens. Toch gaat hij na het lopende seizoen liever een avontuur aan bij een nieuwe club.

"Ik merk dat ik toe ben aan een nieuwe uitdaging", zo vertelt hij. "Het voelt een beetje dubbel. Vijf jaar is voor een voetballer vrij lang, dan ben ik best wel loyaal geweest aan deze club."

De Wit maakte in de zomer van 2019 voor zo'n twee miljoen euro de overstap van Ajax naar AZ, daar hij in Amsterdam niet wist door te breken. In Alkmaar ontpopte hij zich wel tot vaste waarde, met name door zijn werklust.

"Ik ga er vanuit dat aankomend weekend tegen FC Utrecht mijn laatste wedstrijd is", gaat De Wit verder. "Je weet het nooit zeker, zeker nu er rare scenario's kunnen gebeuren, maar ik denk dat dit de laatste zal zijn."

Mocht AZ komend weekend met 1-0 winnen van Utrecht en Twente met 1-1 gelijkspelen bij PEC Zwolle, dan dienen beide clubs middels een beslissingswedstrijd uit te maken wie zich gaat plaatsen voor de Champions League.

"Zolang er nog geen krabbel is gezet en er geen contracten zijn ondertekend is het nooit zeker, maar ik ga er wel vanuit dat ik vertrek", aldus De Wit. "Op dit moment voelt het het beste om een nieuwe uitdaging aan te gaan. We moeten zien of die er komt, want je ruilt AZ niet zomaar in."

De Wit behoort samen met Jordy Clasie tot de langst dienende spelers in de huidige AZ-selectie. Beide spelers werden in de zomer van 2019 aangetrokken. Het contract van De Wit loopt eind volgende maand af, waardoor AZ niets aan hem verdient.

