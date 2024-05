Premier League-club is het zat en maakt werk van schrappen VAR

De clubs in de Premier League krijgen de mogelijkheid om het gebruik van de VAR weg te stemmen, zo meldt de Britse journalist David Ornstein van The Athletic woensdag. Dat kan overigens alleen als 14 van de 20 clubs op het hoogste niveau in Engeland tegen de videoassistent stemmen. De definitieve beslissing valt op 6 juni.

Op die dag komen de besturen van alle Premier League-clubs bijeen om de gevoelige kwestie te bespreken op de algemene ledenvergadering. Er zal dan ook direct worden gestemd over de VAR, die in Engeland geregeld voor discussies zorgt. Het initiatief hieromtrent komt uit de koker van Wolverhampton Wanderers.

De VAR werd in 2019 geïntroduceerd, om zo de arbitrage in de Premier League te kunnen helpen bij het nemen van belangrijke beslissingen. Vijf jaar later wordt dit systeem nog steeds gebruikt, al heeft het de discussie rondom onder meer buitenspel niet helemaal weg kunnen nemen in Engeland.

Met name in het seizoen 2023/24 is er de nodige controverse rond beslissingen van de VAR. Dit heeft ertoe geleid dat clubs en supporters inmiddels de integriteit van de Premier League in twijfel trekken. Voor the Wolves reden om een resolutie in te dienen, zodat er op 6 juni kan worden gestemd over het voortbestaan van de VAR.

Het bestuur van Wolverhampton benadrukt dat de resolutie is ingediend na zorgvuldige afweging en met het grootste respect voor de Premier League, scheidsrechtersorgaan PGMOL en de andere clubs op het hoogste niveau in Engeland.

"Er zijn geen verwijten – we zijn allemaal alleen maar op zoek naar de best mogelijke uitkomst voor het voetbal – en alle belanghebbenden hebben hard gewerkt om de introductie van aanvullende technologie tot een succes te maken."

"Na vijf seizoenen VAR in de Premier League is het echter tijd voor een constructief en kritisch debat over de toekomst ervan. Ons standpunt is dat de prijs die we betalen voor een kleine toename van de nauwkeurigheid in strijd is met de geest van ons spel, en als gevolg daarvan moeten we de VAR vanaf het seizoen 2024/2025 schrappen", aldus het statement van de middenmoter in de Premier League.

