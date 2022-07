‘Memphis naar Ajax zou mooi zijn, hij zou hier goed passen’

Zaterdag, 16 juli 2022 om 10:47 • Jordi Tomasowa

Steven Bergwijn ziet een transfer van Memphis Depay naar Ajax wel zitten. De 24-jarige aanvaller maakte eerder deze maand zelf voor ruim 31 miljoen euro de overstap van Tottenham Hotspur naar Ajax. Bergwijn werd tijdens een vakantie op Ibiza door Daley Blind, Davy Klaassen en Steven Berghuis warm gemaakt voor een transfer naar Amsterdam en hoopt dat zijn collega-internationals nu hetzelfde zullen doen bij Depay.

“Memphis Depay naar Ajax zou heel mooi zijn”, zegt Bergwijn lachend tegenover De Telegraaf.”Ik denk dat Memphis hier qua spel heel erg goed zou passen. Of het realistisch is? Dat weet ik niet. Natuurlijk zou ik het toejuichen, want we hebben sinds onze gezamenlijke PSV-tijd een geweldige band.”

Zelf werd Bergwijn met open armen ontvangen in Amsterdam. Met name de Oranje-internationals Blind, Klaassen en Berghuis maakten zich hard voor zijn komst. “Bij het Nederlands elftal zitten we tijdens het ontbijt, de lunch en het diner steeds bij anderen aan tafel en komen mogelijke transfers ter sprake”, vertelt Bergwijn. “Zij hebben me gevraagd naar Ajax te komen, gezegd me goed te kunnen gebruiken en ik werd steeds enthousiaster door hun mooie verhalen over de club, de Champions League en alle prijzen die ze samen met mij willen winnen.”

Hoe reëel een transfer van Depay naar Ajax is, moet nog blijken. Het Catalaanse Sport brengt de 28-jarige aanvaller zaterdag verrassend in verband met de Amsterdammers. Met de aanstaande komst van Robert Lewandowski, het aantrekken van Raphinha en de onverwachte contractverlenging van Ousmane Dembélé is er geen plek meer in de selectie van Barcelona voor Depay. De Catalanen zouden hem hebben verteld dat hij moet vertrekken. Volgens Sport was Tottenham Hotspur tot nog toe de club met de meeste belangstelling in Depay, terwijl ook Juventus, AS Roma en dus Ajax worden genoemd als geïnteresseerden.