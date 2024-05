Bondscoach Ronald Koeman verklaart waarom Joshua Zirkzee niet bij Oranje zit

Ronald Koeman heeft tekst en uitleg gegeven bij zijn keuze om Joshua Zirkzee niet mee te nemen naar het EK 2024. Te gast in het programma Veronica Offside vertelt de bondscoach van Oranje dat hij de spits niet fit genoeg vindt om hem te selecteren.

“Zirkzee is niet fit op dit moment”, vertelt Koeman direct. “Hij is ook echt wel in beeld bij ons, maar is nu ook voor de tweede keer in korte tijd geblesseerd. Hij is niet fit, en ik heb Brobbey, Weghorst en Memphis.”

“Zirkzee is ook niet echt een diepe spits, die speelt ook heel veel in de bal”, besluit Koeman. De spits van Bologna draaide een uitstekend seizoen, maar hij raakte in de voorlaatste wedstrijd van de competitie geblesseerd aan het dijbeen.

Het is vooralsnog onduidelijk tot wanneer Zirkzee uit de roulatie zou zijn, maar Koeman wilde geen risico’s nemen, zo blijkt nu. Eerder uitten onder meer Hans Kraay junior en Willem van Hanegem hun onbegrip over het niet selecteren van de spits.

"Niet alleen Zirkzee, maar ook Wieffer niet, Jurriën Timber niet. Marten de Roon weten we nog niet exact, die is ook geblesseerd geraakt. Berghuis ook niet." Koeman maakt duidelijk dat hij alleen fitte spelers mee wil nemen, al geldt de regel niet voor iedereen.

"Ik heb aangegeven dat, ook omdat er 26 spelers meegenomen mogen worden, je wellicht een uitzondering maakt voor bijvoorbeeld een Frenkie", vervolgt Koeman. "Want die zal rond de eerste groepswedstrijd fit kunnen zijn als alles goed verloopt. Daar maak ik een uitzondering voor."

Ook voor Memphis maakt Koeman een uitzondering. “Hij speelde afgelopen wedstrijd weer een halfuur mee. Het is nog niet wat je wilt zien, maar hij is op de weg terug”, aldus de bondscoach.

