Juventus komt in 8 minuten tijd terug van 3-0 achterstand tegen Bologna

Bologna heeft maandagavond een bijna zekere overwinning uit handen gegeven tegen Juventus. In eigen huis gingen i Rossoblù met 3-0 aan de leiding, maar in een tijdsbestek van acht minuten scoorde Juventus drie keer: 3-3. Daardoor hebben beide ploegen nog steeds evenveel punten. Bologna heeft echter een beter doelsaldo en blijft daardoor voorlopig derde in de Serie A.

Bologna begon met Jens Odgaard in de basis. De aanvaller wordt dit seizoen nog gehuurd van AZ, maar maakt komende zomer definitief de overstap naar Italië. Sam Beukema en Oussama El Azzouzi startten op de bank maar zouden wel invallen, terwijl Jesper Karlsson niet in actie kwam. Datzelfde gold voor de met een blessure ontbrekende Joshua Zirkzee.

Bologna kende een droomstart, want al na anderhalve minuut stond het met 1-0 voor. Na een corner belandde de bal voor de voeten van Riccardo Calafiori, die onberispelijk raakschoot.

Tien minuten later maakte Santiago Castro het nog mooier voor de thuisploeg, door van dichtbij binnen te koppen: 2-0. Dat was ook de ruststand, waarmee er geen vuiltje aan de lucht leek voor Bologna.

Toen Califiori vlak na rust zijn tweede maakte door de bal mooi over de uitkomende Wojciech Szczesny heen te wippen, leek de zege helemaal in de tas. Maar niets bleek minder waar.

Een kwartier voor tijd maakte Federico Chiesa er 3-1 van, nadat er niet goed werd verdedigd bij Bologna. Met een schitterende vrije trap vanaf een meter of twintig tekende invaller Arkadiusz Milik vervolgens voor de 3-2.

Acht minuten na de 3-1 en slechts een minuut na de 3-2 werd het ook nog 3-3. De bal werd zomaar ingeleverd bij Kenan Yildiz, die vervolgens hard en laag raakschoot. Zo mag Juventus na een knappe comeback nog steeds hopen op plek drie.

