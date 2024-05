Davids noemt De Ligt als optie op totaal andere positie in het Nederlands elftal

Edgar Davids denkt dat Matthijs de Ligt een optie kan zijn voor de rol van verdedigende middenvelder in het Nederlands elftal tijdens het EK. Dat laat de oud-voetballer maandagavond weten in Rondo. Ruud Gullit denkt aan Quinten Timber. “Hij zou dat ook kunnen”, aldus de analist.

Het is al langer een discussie in de media: wie moet Frenkie de Jong complementeren op het middenveld tijdens het EK? Ronald Koeman heeft in ieder geval naast de spelmaker van FC Barcelona ook Ryan Gravenberch, Teun Koopmeiners, Tijjani Reijnders, Marten de Roon, Joey Veerman, Quinten Timber, Georginio Wijnaldum en Jerdy Schouten opgenomen in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal.

Davids is van mening dat je sowieso een verdedigende middenvelder moet hebben in je basiselftal. “De meeste teams die winnen hebben altijd wel een verdedigende middenvelder. Je moet een sloper hebben.”

Ruud Gullit wijst naar Liverpool en noemt Alexis Mac Allister. “Hij kan ook nog voetballen, dat is wat je wil hebben. Wat ik gezien heb, zou Timber dat ook nog kunnen.”

Davids is het daar mee eens, maar noemt ook De Ligt als mogelijke optie naast De Jong. “Quinten zou het kunnen, ja. Maar weet je wie het ook zou kunnen? De Ligt, hij heeft er ook een keer gespeeld. En ook Lutsharel Geertruida heeft er af en toe gespeeld.”

“Koopmeiners? Dat is geen verdedigende middenvelder, niet zonder bal”, is Davids van mening. Youri Mulder houdt zich vooral bezig met de fitheid van de sleutelspelers en denkt terug aan ruim anderhalf jaar geleden.

“Memphis Depay heeft haast niet gespeeld. Dat vind ik een beetje het gevaar richting dit EK weer. We hebben nog minder dan een maand. Net als bij het WK anderhalf jaar geleden hopen we maar dat die spelers fit worden. Toen ook met De Jong en Depay.”

