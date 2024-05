'Arne Slot wil PSV'er als eerste aanwinst naar Liverpool halen'

Liverpool is geïnteresseerd in de diensten Johan Bakayoko, zo bevestigt de Belgische journalist Sacha Tavolieri maandagavond. Volgens de berichtgeving volgen the Reds de ontwikkelingen van de rechtsbuiten van PSV al sinds maart 2023 en komende transferzomer wil de club mogelijk toeslaan.

Eerder deze maand trad de krant The Liverpool Echo al met het nieuws naar buiten dat Bakayoko gevolgd wordt. Het nieuws nu is dat Slot zijn zegen heeft gegeven, terwijl ook hoofdscout Barry Hunter al zijn goedkeuring heeft gegeven.

Laatstgenoemde krant wist al vrijwel zeker dat Liverpool in de transferwindow een poging zou gaan wagen om Bakayoko los te weken bij de Eindhovenaren. De vraagprijs bedraagt volgens de berichtgeving circa vijftig miljoen euro.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Journalist Rik Elfrink bevestigt de berichten uit Engeland en België, al benadrukt hij dat er meerdere Europese topclubs zijn de Bakayoko op de korrel hebben.

"Deze week informeren we verder of er al schot in de zaken zit of dat het vooralsnog allemaal voetjevrijen is. Een van de hoofdscouts van Liverpool is in april gesignaleerd bij PSV-AZ (5-1) en daar speelde Bakayoko uitstekend", aldus Elfrink.

Met het aantrekken van Bakayoko sorteert Liverpool mogelijk voor op een vertrek van Mohamed Salah, die afgelopen seizoen niet altijd meer tevreden was bij de club. Bovendien hebben the Reds verder weinig opties achter de Egyptenaar.

Bakayoko werd in de zomer van 2019 overgenomen uit de jeugd van RSC Anderlecht. In Eindhoven beschikt de 21-jarige aanvaller nog over een driejarige verbintenis.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties