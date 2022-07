Ajax ontvangt bod van 50 miljoen euro op Lisandro Martínez

Vrijdag, 8 juli 2022 om 00:31 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:52

Ajax krijgt waar het om gevraagd heeft: een bod van vijftig miljoen euro op Lisandro Martínez. Dat is het bedrag dat Manchester United - weliswaar inclusief bonussen - op tafel wil leggen voor de 24-jarige Argentijn, zo meldt De Telegraaf. Volgens TyC Sports heeft Martínez ook een lichte voorkeur voor de club van Erik ten Hag, boven het eveneens zéér geïnteresseerde Arsenal.

De aanbieding voldoet niet exact aan de voorwaarden die Ajax stelt aan de verkoop van Martínez, omdat de Amsterdammers een vaste som van vijftig miljoen euro willen zien. Manchester United haalt dat bedrag volgens het Nederlandse dagblad dus alleen als de mogelijke bonussen erbij op worden geteld. Welk deel vast en welk deel variabel is, meldt Mike Verweij niet. Wel weet de journalist dat de bonussen 'goed haalbaar' zijn. Daarmee zal Ajax dus flink aan het denken gezet worden.

Ajax kan een gigantische transferwinst boeken, want Martínez kwam drie jaar geleden voor 'slechts' zeven miljoen euro over vanuit Argentinië, waar hij de clubkleuren van Defensa y Justicia verdedigde. De Telegraaf meldt dat Martínez zijn salaris in Manchester kan verdrievoudigen en vol inzet op een toptransfer. Arsenal, dat minstens twee keer een aanbieding deed, lijkt daarmee buitenspel gezet.

Voor Ajax is het aanbod van de club van Erik ten Hag bijna niet te weigeren. Verweij memoreert de gevoelige kwestie-David Neres uit 2019. In de winterstop van 2019 bood het Chinese Guangzhou Evergrande bijna vijftig miljoen euro voor de Braziliaanse vleugelspits. Marc Overmars wilde het elftal, dat toen aan de vooravond stond van een ongelooflijke Champions League-reeks, niet ontmantelen, en sloeg het aanbod af. Sportief gezien pakte dat niet verkeerd uit, want Neres scoorde kort daarna op memorabele avonden tegen zowel Juventus als Real Madrid, maar vertrok uiteindelijk drie jaar later voor 'slechts' vijftien miljoen euro naar Shakhtar Donetsk.