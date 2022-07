Barcelona moet Frenkie enorm bedrag terugbetalen: transfer in gevaar

Donderdag, 7 juli 2022 om 10:33 • Guy Habets • Laatste update: 12:18

De bijzondere contractsituatie van Frenkie de Jong bij Barcelona draagt bij aan de moeizame onderhandelingen met Manchester United. Dat schrijft The Telegraph, dat uit de doeken doet hoe precair de financiële status van de Catalaanse club op dit moment is. Barça zou De Jong nog negentien miljoen euro aan salaris schuldig zijn.

De verhalen over De Jong, Barcelona en een transfer naar het Man United van trainer Erik ten Hag gaan al weken rond. The Telegraph weet nu waarom de onderhandelingen al zo lang gaande zijn: de spelmaker uit Arkel krijgt nog een gigantisch bedrag aan salaris van de Catalanen. Aan het begin van de coronacrisis werd spelers van Barcelona gevraagd om een salarisoffer te brengen en daar ging De Jong mee akkoord, onder de voorwaarde dat hij het misgelopen bedrag in de toekomst alsnog zou krijgen.

Het uitstaande bedrag bedraagt volgens de Engelse kwaliteitskrant zo'n negentien miljoen euro en het feit dat de voormalig Ajacied zo'n groot bedrag nog moet krijgen, vertraagt de onderhandelingen met Man United. Eerst zou de schuld met De Jong vereffend moeten worden voordat er overeenstemming zou kunnen worden bereikt over een overstap. Het is echter nog maar de vraag of Barcelona het voor elkaar gaat krijgen om de Oranje-international negentien miljoen te betalen.

Eerder rekende clubpresident Joan Laporta op een persconferentie nog af met de transfergeruchten. "Hij is op dit moment speler van Barcelona en als we het niet nodig hebben, zullen we hem niet gaan verkopen", tekenden verschillende media woensdag op uit de mond van de voorzitter. "Wij willen hem ook niet verkopen. Het is ons bekend dat hij aanbiedingen heeft van andere clubs, maar op dit moment zullen we hem niet gaan verkopen."

United wil er ondertussen alles aan doen om De Jong binnen te halen, aangezien er met Paul Pogba en Nemanja Matic twee middenvelders vertrokken zijn en Ten Hag zeker weet dat zijn voormalig pupil bij Ajax de ideale versterking voor op het Mancunians-middenrif is. Ondertussen haalde de nieuwe trainer op Old Trafford met Tyrell Malacia al een Nederlander binnen en worden met Antony en Lisandro Martínez nog twee Eredivisie-spelers genoemd als aanwinsten.