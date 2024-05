Footy Headlines lekt ‘artistiek en uniek’ uitshirt van Ajax voor komend seizoen

Footy Headlines, een autoriteit op het gebied van gelekte voetbalshirts, heeft het nieuwe uitshirt voor het seizoen 2024/25 prijsgegeven. Het nieuwe tenue is overwegend blauw met gele accenten.

In het uitshirt zijn denimblauwe kleuren en ‘fluogele’ tinten te vinden. Het logo van Ajax, adidas en sponsor Ziggo hebben allemaal de kleur ‘pulse yellow’.

Footy Headlines schrijft dat niet alleen de kleuren, maar ook het ontwerp van het nieuwe uitshirt van Ajax uniek is. “Er zijn elf penseelstreken terug te vinden in het design, deze vertegenwoordigen de artistieke kant van Ajax en Amsterdam.” De elf penseelstreken symboliseren in een elftal.”

De club zelf heeft vooralsnog niets naar buiten gebracht over het nieuwe uitshirt, maar Footy Headlines weet dat het tricot later deze maand al wordt gelanceerd.

Het gelekte derde tenue. © Footy Headlines.

Nieuwe derde shirt

De site lekte maandag ook al het nieuwe derde shirt van de Amsterdammers. Het nieuwe derde tenue heeft namelijk een heldergrijze tint. Verder zijn er Andreaskruizen, symbolen van de stad Amsterdam, te zien over de gehele print.

Net als de overige accenten zijn de Andreaskruizen bruin. Zo ook de drie kampioenssterren, verwijzend naar het aantal landstitels van Ajax.

Het gelekte derde tenue. © Footy Headlines.

