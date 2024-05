‘Zoekend Ajax en PSV sturen scouts af op Europese halve finale’

Ajax en PSV behoren tot de zestien clubs die woensdagavond aanwezig zijn bij de halve finale van de Conference League tussen Club Brugge en Fiorentina. Dat schrijft Het Nieuwsblad dinsdagmiddag. Ook vertegenwoordigers van AC Milan en FC Barcelona zijn van de partij in het Jan Breydelstadion.

De nog onbekende vertegenwoordigers van Ajax en PSV gaan in Brugge kijken naar een spannend duel, daar de heenwedstrijd in Florence eindigde in een 3-2 zege voor de Italianen. “Scouts van een aantal Europese (top)clubs zullen de match met meer dan gewone interesse volgen”, schrijft journalist Junior Verbeeke.

Voor welke speler(s) Ajax en PSV naar België afreizen is vooralsnog onbekend. Wel wordt duidelijk dat scouts van FC Barcelona, AC Milan, West Ham United en Cercle Brugge eveneens plaatsnemen op de tribune.

Regerend landskampioen PSV lijkt zich komende zomer voornamelijk te richten op de komst van een centrale verdediger, extra controleur en buitenspelers. Afhankelijk van de uitgaande transfers zullen de Eindhovenaren mogelijk nog meer gaan spenderen op de transfermarkt.

Ook Ajax gaat in ieder geval op zoek naar een rechtsbuiten, al zal de selectie van de Amsterdammers vermoedelijk op de schop gaan waardoor er meerdere versterkingen nodig zullen zijn.

De delegatie die vanuit Amsterdam naar Brugge komt zal hopen op een finaleplaats voor Club Brugge, daar een Belgische eindzege in de Conference League goed nieuws kan betekenen voor Ajax.

Indien Club Brugge de Conference League wint, Ajax vijfde eindigt in de Eredivisie en FC Porto derde wordt (of de beker wint) in Portugal plaatsen de Amsterdammers zich direct voor de Europa League.

Scheidsrechters

De wedstrijd tussen Club Brugge en Fiorentina wordt woensdag gefloten door de Turkse scheidsrechter Halil Umut Meler. Ook Nederlander Danny Makkelie heeft deze week de leiding over een fraai Europees affiche. De UEFA heeft de Nederlander aangesteld voor de wedstrijd tussen Bayer Leverkusen en AS Roma in de halve finale van de Europa League.

