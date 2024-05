Voormalig Eredivisie-spits en bekerfinalist moet vertrekken bij Chelsea

De wegen van Armando Broja en Chelsea gaan scheiden, zo meldt Fabrizio Romano. De spits heeft geen toekomst meer bij de Londense topclub en dus zijn beide partijen in gesprek om uit elkaar te gaan. Broja werd het afgelopen half jaar verhuurd aan Fulham.

Broja doorliep de jeugdopleiding van Tottenham Hotspur en Chelsea, waarna laatstgenoemde club hem in 2020/21 op huurbasis stalde bij Vitesse. In Arnhem kwam de aanvaller 10 keer tot scoren in 30 officiële wedstrijden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De zeventienvoudig international van Albanië liet een goede indruk achter in dienst van Vitesse en kroonde zich dat seizoen tot clubtopscorer. Daarnaast reikte hij met de Arnhemmers tot de finale van de TOTO KNVB Beker.

Eenmaal terug in Londen besloot Chelsea hem opnieuw te verhuren, ditmaal aan Southampton. Broja kwam in dienst van the Saints tot 38 wedstrijden in alle competities. Daarin wist hij negen keer te scoren.

Romano meldt dat wordt uitgegaan van een definitieve transfer, zodra Broja terugkeert van zijn meest recente uitleenbeurt bij Fulham. De spits wist amper te imponeren bij de stadgenoot en moest het voornamelijk doen met korte invalbeurten.

Verschillende clubs uit Europa en de Premier League zijn naar verluidt geïnteresseerd in de diensten van de voormalig Vitesse-speler. Wat hij moet kosten is niet bekend.

Transfermarkt schat de huidige waarde van Broja op 28 miljoen euro. Met zijn tot medio 2028 lopende contract heeft het er alle schijn van dat Chelsea niet van plan is om hem zomaar te laten gaan.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties