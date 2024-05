Eredivisie-clubs opgelet: Tjaronn Chery komende zomer op te pikken

Tjaronn Chery keert niet meer terug bij Maccabi Haifa, zo kondigen de 35-jarige Hagenees en de Israëlische topclub dinsdag gezamenlijk aan via sociale media. De aanvallende middenvelder speelt sinds januari op huurbasis voor NEC Nijmegen, waar hij zich wekelijks laat zien in de Eredivisie. Het is vooralsnog onduidelijk waar Chery na dit seizoen aan de slag gaat.

Chery ligt bij Maccabi Haifa nog tot medio 2025 vast, maar keert sowieso niet terug naar Israël. Of zijn geliefde werkgever hem vrijgeeft vanwege zijn bewezen diensten is nog niet bekend. Volgens Transfermarkt is Chery slechts 400.000 euro waard, waardoor hij een interessant doelwit lijkt voor veel clubs uit de Eredivisie.

“Het verlaten van deze geweldige club na vijf ongelooflijke jaren is een van de moeilijkste beslissingen die ik ooit heb genomen”, schrijft Chery dinsdag. “Als aanvoerder heb ik mijn hart en ziel in elke wedstrijd gestort en elk moment gekoesterd met deze ongelooflijke club.”

Na het winnen van drie landstitels en twee nationale bekers komt er een einde aan Chery’s tijdperk in Haifa. “Hoewel ikzelf misschien verder ga, zal een stukje van mijn hart altijd hier blijven. De liefde voor deze club zal nooit vervagen. Ik ben de club voor eeuwig dankbaar.”

Maccabi Haifa nam Chery in 2019 transfervrij over van het Chinese Guizhou FC. Sindsdien speelde de linkspoot liefst 208 officiële wedstrijden namens de Israelische topclub, waarin hij goed was voor 56 doelpunten en 45 assists. Chery vertrekt dan ook als een clubicoon van Maccabi Haifa.

Tijdens zijn tijdelijke terugkeer in Nederland liet Chery de afgelopen maanden een uitstekende indruk achter. De routinier speelt een belangrijke rol in het elftal van trainer Rogier Meijer, dat nog altijd hoopt op plaatsing voor Europees voetbal. In de bekerfinale ging NEC nipt onderuit tegen Feyenoord (1-0).

Chery dacht in De Kuip de score te openen toen hij de bal via de binnenkant van de paal achter Timon Wellenreuther werkte. De smaakmaker van NEC begaf zich op dat moment echter in buitenspelpositie. In zijn eerste vijftien wedstrijden namens NEC was Chery goed voor vijf doelpunten en twee assists.

