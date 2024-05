NEC wil Chery behouden, maar moet vrezen voor regerend landskampioen uit Europa

NEC hoopt op een langer verblijf van smaakmaker Tjaronn Chery, zo weet het Algemeen Dagblad te melden. Eerder op de dinsdag maakten de middenvelder en zijn Israëlische werkgever Maccabi Haifa bekend dat de twee partijen na dit seizoen definitief uit elkaar gaan. Mogelijk blijft Chery dus behouden voor de Eredivisie, al heeft NEC sterke concurrentie uit België.

Daar waagt Royal Antwerp namelijk een poging. The Great Old wil profiteren van de aanstaande transfervrije status van de Surinamer.

Mocht Chery daadwerkelijk bij Antwerp tekenen, zal hij daar in ieder geval niet onder Mark van Bommel komen te spelen. De voormalig PSV-trainer is, ondanks een doorlopend contract, bezig aan zijn laatste weken in de Pro League.

Het spel omtrent Chery is dus op de wagen, met NEC en Antwerp als genoemde gegadigden voor zijn handtekening. Het is echter niet ondenkbaar dat meer clubs zich voor hem gaan melden, daar Chery aan een indrukwekkend half jaar bezig is in de Eredivisie.

De linkspoot komt sinds eind januari uit voor de ploeg van Rogier Meijer en wist in twaalf competitieduels reeds vier keer te scoren. Onder meer een treffer van Chery leidde NEC daarnaast naar de finale van de TOTO KNVB Beker, waarin Feyenoord nipt te sterk bleek (1-0).

De Nijmegenaren zijn reeds zeker van deelname aan de play-offs voor Europees voetbal, al is dat niet het maximaal haalbare. Met nog twee wedstrijden voor de boeg in de Eredivisie bezet NEC de zesde plek, op twee punten van nummer vijf Ajax.

Mochten de Amsterdammers ingehaald worden en eindigen Chery en co vijfde, dan plaatst NEC zich direct voor de voorrondes van de Europa League. De verliezend bekerfinalist neemt het nog op tegen Feyenoord (thuis) en Almere City (uit).

