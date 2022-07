PSV wil doorpakken: verdediger en ‘droomwens’ Wijnaldum moeten Til volgen

Zaterdag, 2 juli 2022 om 21:51

Guus Til staat op het punt om een meerjarig contract in Eindhoven te tekenen, maar volgens het Eindhovens Dagblad is PSV daarmee nog niet klaar op de transfermarkt. Georginio Wijnaldum is de ‘droomkandidaat’ om het middenveld van trainer Ruud van Nistelrooij te versterken.

PSV versterkte zich tijdens de zomerse transferwindow al met Walter Benítez, Xavi Simons, Luuk de Jong, Boy Waterman en Ki-Jana Hoever, terwijl de verwachting is dat Til na het doorstaan van zijn medische keuring maandag ook meegaat op trainingskamp met het eerste elftal. De 24-jarige middenvelder van Spartak Moskou wordt gezien als vervanger van Ritsu Doan, die hard op weg is naar SC Freiburg.

Met Til, Joey Veerman, Marco van Ginkel en de aangetrokken Simons is het middenveld van PSV komend seizoen sterk bezet. PSV hoopt zich echter nog verder te versterken. Ook het halen van Wijnaldum is 'een absolute droomwens' van PSV. Op de korte termijn lijkt een rentree van Wijnaldum - die tussen 2011 en 2015 onder contract stond in Eindhoven - nog niet haalbaar. “De club zal hier vermoedelijk naar blijven kijken, ook als zich andere ontwikkelingen voordoen in deze transferzomer”, schrijft de krant.

PSV versterkte zijn achterhoede tot nog toe met Ki-Ja Hoever. De twintigjarige verdediger wordt voor een jaar op huurbasis overgenomen van Wolverhampton Wanderers. De Eindhovenaren willen zich naar verluidt ook nog versterken met een sterke centrale verdediger, terwijl de club ook alles in het werk stelt om Cody Gakpo en Ibrahim Sangaré te behouden.