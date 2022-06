Ajax en AZ bereiken akkoord: Wijndal heeft droomtransfer te pakken

Donderdag, 30 juni 2022 om 18:05 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:23

Owen Wijndal mag zich bijna speler van Ajax noemen. De Telegraaf meldt donderdag op basis van bronnen rondom de Amsterdamse club dat er met AZ een akkoord is bereikt over een transfersom van tien miljoen euro voor de linksback. Wijndal zal na de medische keuring een contract ondertekenen in de Johan Cruijff ArenA voor vijf seizoenen. De komende dagen worden de laatste details rondom de meerjarige verbintenis van de vleugelverdediger afgerond.

De pas 22-jarige Wijndal stond al enige tijd op het lijstje van de technische leiding van Ajax. Trainer Alfred Schreuder had meerdere telefonische gesprekken met de linksback en afgelopen weekeinde was er zelfs een ontmoeting met de flankspeler van AZ. Technisch manager Gerry Hamstra en diens assistent Klaas-Jan Huntelaar wisten dat de Alkmaarders minstens tien miljoen euro wilden zien voor Wijndal, maar desondanks duurde het even voordat er een akkoord werd gesloten tussen alle betrokken partijen.

Volgens De Telegraaf zijn er twee redenen waarom het binnenhalen van Wijndal enige tijd in beslag nam. Hamstra en Huntelaar probeerden Nicolás Tagliafico, die niet wilde bijtekenen, te verkopen. Een eventuele transfer van de Argentijnse linksback laat echter op zich wachten. Daarnaast had Ajax in eerste instantie grote moeite met de salariseisen van Wijndal, die bij AZ vastligt tot medio 2024. Wat wel weer hielp bij de onderhandelingen was het feit dat zaakwaarnemer José Fortes Rodriguez afstand nam van zijn commissie.

Uiteindelijk wisten Ajax en AZ een akkoord te bereiken over de transfer van Wijndal, die een langer verblijf in Nederland de voorkeur geeft boven een avontuur bij Napoli of Sevilla. De raad van commissarissen van Ajax ging akkoord met het contractvoorstel dat was ingediend door Hamstra en Huntelaar, waarna de papieren werden opgestuurd richting het kamp-Wijndal. De verwachting is dat de jonge linksback op korte termijn aansluit bij het elftal van Schreuder.

Wijndal doorliep de gehele jeugdopleiding van AZ, dat hem op 4 februari 2017 tegen PSV liet debuteren in de hoofdmacht. Met 17 jaar en 68 dagen was hij daarmee de jongste debutant ooit in het eerste elftal van AZ. Wijndal kwam in de afgelopen vijf jaar tot 142 wedstrijden in alle competities. Daarnaast staan er elf interlands namens het Nederlands elftal achter zijn naam.