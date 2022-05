Dirk Kuijt belangrijkste kandidaat voor trainersvacature ADO Den Haag

Zondag, 29 mei 2022 om 22:23 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:45

Dirk Kuijt is de belangrijkste kandidaat om de trainersvacature van ADO Den Haag in te vullen, zo meldt De Telegraaf. De oud-profvoetballer van onder meer Feyenoord en Liverpool behaalde vorig jaar zijn diploma coach betaald voetbal. Kuijt is momenteel regelmatig te zien als analist bij RTL 7 en was tot februari 2021 hoofdtrainer van Feyenoord Onder 19.

Giovanni Franken neemt tijdelijk de honneurs waar bij ADO, nadat Ruud Brood in maart enigszins verrassend werd ontslagen. De Hagenezen leken zondagavond hard op weg naar promotie naar de Eredivisie, maar verspeelden tijdens de Keuken Kampioen Play-Offs in reguliere speeltijd een 3-0 voorsprong, waarna na verlenging met 7-8 van Excelsior werd verloren. Volgens De Telegraaf heeft de club nu behoefte aan een duidelijke koers en een trainer die 'de vele emoties beter kan beteugelen'.

Kuijt maakte in 2015 zijn rentree als speler bij Feyenoord en hing twee jaar later zijn voetbalschoenen aan de wilgen. De voormalig international van Oranje ging in 2018 aan de slag als hoofdtrainer van Feyenoord Onder 18 en liep vervolgens in anderhalf jaar tijd op veel plekken in de organisatie van Feyenoord mee. In februari 2021 besloten de Rotterdammers echter in goed overleg zijn contract te ontbinden. Kuijt was bij Feyenoord eerst in beeld als opvolger van Giovanni van Bronckhorst . Nadat de club voor Dick Advocaat koos werd hij in de wandelgangen ook genoemd als potentiële opvolger van de 74-jarige trainer, die afgelopen seizoen vertrok. Ditmaal viel de keuze van de Rotterdamse clubleiding op Arne Slot.