Van der Meijde: ‘Wat een fantastische speler! Die moet Ajax meteen halen’

Andy van der Meijde raadt Ajax aan om te kijken naar Metinho. De 21-jarige controlerende middenvelder wordt dit seizoen door Sparta Rotterdam gehuurd van Troyes en maakte tegen PSV (4-2 verlies) een uitstekende indruk. "Een fantastische speler", zegt Van der Meijde in Veronica Offside over de Congolees-Braziliaanse middenvelder.

"Hij is atletisch, sterk en heeft scorend vermogen", zegt Van der Meijde. "Dat kan Ajax op dit moment wel gebruiken." Metinho staat na 61 officiële wedstrijden op het hoogste niveau overigens op 8 goals en 5 assists. 24 duels daarvan speelde hij dit seizoen voor Sparta. Vorig jaar kwam hij op huurbasis uit voor Lommel SK in België.

"Ajax heeft alleen niet heel veel geld om spelers uit het buitenland te halen, denk ik", zegt Van der Meijde. Presentator Wilfred Genee haalt aan dat Troyes onderdeel is van de City Football Group. De kans lijkt daarom klein dat een groot talent als Metinho, die in potentie een geschikte speler voor het vlaggenschip Manchester City is, in deze fase verkocht zal worden.

Perez in Dit was het Weekend

Een dag eerder sprak Kenneth Perez inopook al lovende woorden over Metinho. "Hij was lekker aan het voetballen", aldus de Deen. "Misschien kreeg hij ook wat meer ruimte dan hij had kunnen verwachten tegen PSV", zo doelde Perez op het iets minder scherpe optreden van de Eindhovenaren in hun kampioenswedstrijd.

Perez zag Metinho zowel in balbezit als in het veroveren daarvan uitblinken. "Hij was steeds heel handig en slim aan de bal. Die goal in de achtste minuut maakt hij ook heel erg goed af. Ik vind het een prettige speler om naar te kijken."

