Kuijt: ‘Dat vinden wij fantastisch, zelfs Henderson maakte het mee bij Ajax’

Dirk Kuijt voelt zich als een vis in het water bij Beerschot, dat dit weekeinde kampioen werd en dus volgend seizoen in de Pro League uitkomt. De 43-jarige Katwijker kreeg in Nederland ladingen kritiek over zich heen als beginnend trainer, maar in België wordt Kuijt juist op handen gedragen.

"Eerlijk gezegd heb ik in België nooit negatieve geluiden opgevangen", benadrukt Kuijt na het behalen van het kampioenschap in gesprek met de Gazet van Antwerpen. "Ook de Nederlandse media zijn lange tijd heel positief over mij geweest. Met name tijdens mijn spelerscarrière."

Daar kwam verandering in toen Kuijt bij Feyenoord Onder 19 en ADO Den Haag de eerste stappen zette in zijn trainersloopbaan. "Er zijn een aantal zaken gebeurd in Nederland waardoor de media me daar heel negatief benaderen. Dat is ook een van de redenen waarom ik vandaag hier ben. En waarom ik me hier heel erg thuis voel. Ik word hier beoordeeld op de trainer die ik ben."

Kuijt weet uit zijn tijd als speler dat kritiek erbij hoort in de voetballerij. "Ik heb geen moeite met kritiek. Als het slecht is, dan is het slecht. Jullie benoemen dat ook. Maar uiteindelijk zeggen jullie dat dan wel met respect voor mijn persoon. Daar wil ik jullie voor bedanken", krijgen de Belgische media een compliment uitgedeeld.

De trainer van Beerschot constateert dat er in Nederland langzaamaan een verandering gaande is. "Het gaat iets beter. Maar ik ben volgens mij niet de enige die er zo over denkt, hoor. Nogmaals: kritiek is niet erg. Zolang het respectvol kan. In Nederland is het heel normaal dat er op de man gespeeld wordt. Wij vinden het fantastisch om iemand helemaal met de grond gelijk te maken."

Kuijt is niet de enige die vindt dat in Nederland wel erg snel kritiek geleverd wordt. "Vincent Janssen heeft het onlangs ook aangehaald in een interview. Zelfs Jordan Henderson maakte het mee bij Ajax. En die jongen heeft de Champions League en de Premier League gewonnen."

Janssen, sinds 2022 verbonden aan Royal Antwerp FC, spuwde in maart zijn gal tegenover. "Ik vind het verschrikkelijk. De manier waarop in Nederland spelers door de media respectloos worden behandeld, is een van de redenen waarom ik niet meer terug wil naar Nederland om er te voetballen", zo foeterde de voormalig spits van Almere City FC en AZ.