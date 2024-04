Dirk Kuijt weet al waar hij volgend seizoen trainer wil zijn

Dirk Kuijt tekende afgelopen december een contract tot het einde van het seizoen bij Beerschot en dus beschikt hij over een aflopende verbintenis. Wat de oefenmeester zelf betreft blijft het echter niet bij een dienstverband van een half jaar. In gesprek met de NOS laat Kuijt weten te hopen ook volgend seizoen trainer van Beerschot te zijn.

De voormalig manusje-van-alles op het voetbalveld begon zijn trainercarrière in de jeugdopleiding van de club die hem in het hart zit: Feyenoord. Als hoofdcoach van de Onder 19-ploeg van de Rotterdammers hoopte Kuijt uit te groeien tot trainer van het eerste elftal.

Die kans kreeg hij echter niet en dus koos de Katwijker voor een overstap naar ADO Den Haag. Na vijf onstuimige maanden in de Keuken Kampioen Divisie zat Kuijts eerste trainersklus er al weer op. Hij werd ontslagen en zou vervolgens ruim een jaar clubloos zijn.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

In december jongstleden ging Kuijt een nieuw avontuur aan. De 104-voudig international moest het Belgische Beerschot naar promotie naar het hoofste niveau leiden. Die missie lijkt inmiddels een enorme kans van slagen te hebben.

Met nog drie wedstrijden te gaan staat Beerschot op de eerste plek met vijf punten voorsprong op de nummers twee, drie en vier, terwijl de gehele top 2 promoveert. Dit weekend kan Kuijts ploeg promotie veiligstellen.

Als een terugkeer op het hoogste niveau zeker is voor Beerschot, is de oud-prof nog niet klaar in België, zo geeft hij aan tegenover de NOS. "Het voelt alsof ik bij Beerschot op mijn plek ben. Mijn contract loopt van de zomer af, maar het liefst wil ik mij hier doorontwikkelen."

Kuijt geeft aan dan ook 'absoluut niet bezig te zijn' met een mogelijke toekomst bij Feyenoord. Hij acht een terugkeer in Rotterdam-Zuid niet aan de orde. "Dat is een gevoel dat ik heb. Waarom? Dat zou je aan Feyenoord moeten vragen. Het is puur mijn gevoel. Natuurlijk droom ik ervan om ooit terug te keren in de Kuip, maar dat is op dit moment niet realistisch."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties