Cruciale week voor Kuijt: om deze reden vertrekt hij mogelijk al bij Beerschot

Dirk Kuijt wacht een spannende week bij Beerschot. De 43-jarige trainer loodste de Belgische tweededivisionist dit seizoen met een kampioenschap naar de Jupiler Pro League, maar zijn aanblijven als eindverantwoordelijke is allesbehalve zeker. Kuijt was maandag te gast in de podcast van zijn zaakwaarnemer Rob Jansen waarin het onderwerp al ter sprake kwam, maar nu geeft ook de Gazet van Antwerpen tekst en uitleg.

Afgelopen maandag begon Jansen in de voetbalpodcast KieftJansenEgmondGijp al over de complexe situatie. De succesvolle ondernemer heeft medelijden met Kuijt. “Bij Beerschot heeft Kuijt de kritiek die hij kreeg om kunnen draaien door het kampioenschap te behalen. Hij stond al op de eerste plaats, maar is wel kampioen geworden. Je moet wel op één blijven staan.”

“Nu heeft hij wel weer pech bij dat Beerschot”, gaat Jansen verder met zijn verhaal. “Ik spreek die mensen veel. Het zijn hele lieve mensen die begaan zijn met de club, maar de eigenaar zit in Saudi-Arabië, dat is een prins. Die eigenaar is helemaal oké, maar om hem heen zitten mensen die een iets andere mening hebben over Beerschot, dus die hele club is in paniek. Ze weten niet wat ze moeten doen. Er moet geld bij!” Het lijkt daarbij vooral om transfer- en salarisbudget voor de spelersgroep te gaan en niet om de financiële eisen van Kuijt zelf.

Volgens Jansen zorgt het gebrek aan financiële daadkracht voor problemen. “Dirk kan zijn contract niet verlengen, want hij weet niet wat er gaat gebeuren. Ook de directie weet niet wat er gaat gebeuren, want iedereen is aan het wachten op die meneer. De adviseurs om hem heen hebben een andere agenda en wat daarin staat weet niemand. We moeten dus echt afwachten.”

De wens van Kuijt is volgens Jansen wel duidelijk. “Hij wil wel blijven en de directie ook, maar als je geen geld krijgt zit je toch te kijken naar een muur. Voor nu is het in België een weekje of twee wachten wat Saudi-Arabië doet, maar anders kan Dirk op pad naar een andere club. Want dat houdt het verhaal op, maar dat is dan niet zijn keuze.” Kuijt zelf voegt daaraan toe. “Ik zou graag willen blijven, maar ik ben ook geen tovenaar, dus de voorwaarden moeten goed zijn.”

De huidige situatie

Beerschot is voor 75 procent in handen van United World, een holding van de Saudische prins Abdullah bin Mosaad. Minderheidsaandeelhouders Francis Vrancken en Philippe Verellen hebben beiden 12,5 procent in handen.

Laatstgenoemden willen volgens de Gazet van Antwerpen hun akkoord geven over een overname door The Bridge Football Group, een Chinees-Europese groep aangestuurd door de Nederlandse ex-prof Dries Boussatta, die eerder ook FC Den Bosch heeft overgenomen. The Bridge Football Group is bereid om Beerschot voor 11 miljoen euro over te nemen en wil direct 5 miljoen euro investeren in de bouw van een nieuw jeugd- en oefencomplex.

De Saudische prins Abdullah bin Mosaad bemoeilijkt de situatie echter. United World lijkt minder enthousiast over het overnameproces. “Niemand lijkt te weten hoe de holding van de Saudische prins Abdullah bin Mosaad tegenover een verkoop staat. De Saudi’s hebben nooit uitgeblonken in duidelijke communicatie, maar de voorbije dagen bleef het gewoon oorverdovend stil in Riyadh”, schrijft journalist Koen Frans.

“Interviewaanvragen met United World worden als vanouds op de lange baan geschoven. Maar wat veel erger is: ook de medewerkers en spelers van de club weten van niets”, aldus Frans, die benadrukt dat de toekomst van technisch directeur Gyorgy Cespregi en Kuijt afhangt van de overname. “Een eventuele overname lijkt niet hun eerste bezorgdheid. Ze willen vooral weten met welke middelen er volgend jaar in 1A kan gewerkt worden.”

“Csepregi vertelde in een interview met Gazet van Antwerpen dat hij met een sportief budget van 3 miljoen euro een 1A-waardige kern kan samenstellen. En Dirk Kuyt lijkt zijn toekomst aan die van Csepregi te hebben verbonden. Vertrekt de Hongaar, dan volgt de Nederlander ongetwijfeld ook.”

Aanstaande donderdag komen United Hold, Vrancken en Verellen bij elkaar voor een belangrijke aandeelhoudersvergadering. Volgens Frans moeten er dan knopen doorgehakt worden, daar Csepregi en Kuijt niet langer willen wachten. Ook diverse sterkhouders uit de selectie zouden snakken naar duidelijkheid.

