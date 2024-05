Kieft openbaart kwetsend bericht dat hij van Marco van Basten kreeg

Een opmerkelijke anekdote bij Veronica Offside maandagavond. Wim Kieft vertelt over zijn moeizame relatie met Marco van Basten en onthult daarbij een bijzonder bericht dat de drievoudig Ballon d'Or-winnaar hem stuurde.

Kieft krijgt van Wilfred Genee de vraag welke voetbalanalisten in Nederland complimenten verdienen. De oud-spits noemt daarop onder meer de naam van Van Basten, wat tot enige verbazing leidt bij de presentator.

"Marco? Ja, echt waar?", vraagt Genee aan zijn tafelgast. "Want hoe zijn jullie nou? Er was een tijd dat het even iets minder ging tussen jullie twee."

"Geen idee", antwoordt Kieft. "We hebben geen contact. Dat hadden we nooit." De analist geeft aan Van Basten wel eens te zijn tegengekomen, maar veel woorden wisselden de twee nooit uit.

Wel kreeg Kieft ooit een bijzonder appje van de oud-aanvaller van onder meer AC Milan. Kieft had zich uitgesproken over Van Basten en ontving van San Marco een bericht dat begon met 'Hé, jij met je trieste leven'.

"Daar had hij feitelijk gelijk in", reageert Kieft jaren later lachend. "En dat vond ik ook niet zo erg. Dan zit hij in zijn emotie en voelt-ie zich aangevallen en houd maar op."

De vaste tafelgast van Genee vertelt Van Basten 'anderhalf jaar geleden ofzo' nog te zijn tegengekomen. "En dat ging goed", besluit Kieft.

