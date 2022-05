Patrick Vieira heeft het niet meer en trapt veldbestormer Everton tegen de grond

Vrijdag, 20 mei 2022 om 07:02 • Tom Rofekamp

Nadat Everton donderdagavond met een 3-2 zege op Crystal Palace handhaving in de Premier League veilig had gesteld, bestormden honderden supporters van the Toffees het veld van Goodison Park. Eén van de fans had het gemunt op Patrick Vieira en teisterde de trainer van de bezoekers met de nederlaag. Op een gegeven moment kon de Fransman zijn emoties echter niet meer bedwingen en schopte de supporter tegen de grond, zo is te zien op opgedoken beelden.

Op de beelden is te zien hoe een fan van Everton zijn mobiele telefoon provocerend in het gezicht van Vieira duwt. De 45-jarige manager probeert aanvankelijk nog kalm te blijven, maar verliest op een gegeven moment zijn zelfbeheersing. Vieira grijpt de supporter vast alvorens hij hem met een flinke schop tegen de grond werkt.

Patrick Vieira has been filmed in an altercation with an Everton fan on the pitch at Goodison Park during tonight’s pitch invasion. pic.twitter.com/MOliWvsSHJ — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 19, 2022

De pers kreeg al snel hoogte van de actie van Vieira, die op de persconferentie na het duel aangaf 'er niets over te zeggen te hebben'. Everton-trainer Frank Lampard zei mee te leven met zijn collega. "Ik kreeg hem niet te pakken aan het einde. Ik zou hebben gezegd 'Kom met ons mee' - al zal hij daar misschien geen trek in hebben gehad."

De zogeheten pitch invasion van de fans op Goodison Park valt in een periode waarin de zorgen daarover steeds meer toenemen. Ook in de play-offs van de League Two tussen Swindon Town en Port Vale ontstond donderdag een confrontatie tussen supporters, terwijl op dezelfde dag een gevangenisstraf werd uitgedeeld aan een supporter van Nottingham Forrest. De betreffende fan van de Championship-club had captain van Sheffield United Billy Sharp een kopstoot uitgedeeld na een nederlaag in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Premier League.

Everton is door de zege op Crystal Palace in ieder geval verzekerd van nog een jaar op het hoogste niveau. Crystal Palace kende nog een uitstekend begin en kwam voor rust met 0-2 voor via doelpunten van Jean-Philippe Mateta en Jordan Ayew. In de tweede helft draaiden the Toffees het echter compleet om en trokken de stand gelijk door goals van Michael Keane en Richarlison. In de 84ste minuut kopte Dominic Calvert-Lewin de o zo bevrijdende 3-2 binnen, waarna de chaos op Goodison Park losbarstte. Donny van de Beek aanschouwde het feest vanaf de zijlijn: de Nederlander zat na twee maanden blessureleed weer bij de selectie, maar speelde geen minuut.