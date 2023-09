Arsenal-legende Vieira motiveert Jong Oranje-debutant: ‘Hij daagt me uit’

Zaterdag, 9 september 2023 om 15:52 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:22

De carrière van Emanuel Emegha zit behoorlijk in de lift. De twintigjarige spits zag een uitstekend seizoen bij Sturm Graz beloond worden met een transfer naar RC Strasbourg én maakte vrijdagavond zijn debuut voor Jong Oranje. Ondanks een basisplaats en de 3-0 zege op Jong Moldavië zat een treffer er echter niet in. "Als ik niet scoor, ben ik helemaal nergens blij mee", baalt Emegha in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Dat zijn debuut voor Jong Oranje een speciaal moment was voor hem en zijn familie, bleek wel uit het aantal mensen dat speciaal voor hem naar het Mandemakers Stadion in Waalwijk kwam. "Mijn moeder, tantes, neefjes, neven, vrienden, nicht: iedereen was er. Ik denk dat ze met veertig man sterk waren”, lacht de geboren Hagenees. Emegha wist in eerste instantie niet waar zijn entourage zich bevond. "Ik wist eerst niet waar ze zaten, maar na mijn kans in de eerste helft wist ik het meteen. Aaah, echt jammer, ik had die kans af moeten maken", baalt Emegha.

"Ik ben blij met mijn debuut", benadrukt Emegha. "Maar ik ben boos dat ik niet heb gescoord. Ik had gewoon moeten scoren in de eerste helft. Ja, dat gevoel overheerst wel om eerlijk te zijn. Als ik niet scoor ben ik met niets blij. Ik vond het een heel matige wedstrijd van mezelf, maar dat kwam ook omdat de tegenstander heel laag speelde met drie centrale verdedigers.” Emegha werd bij een 1-0 stand na een uur naar de kant gehaald voor Noah Ohio. Jong Oranje scoorde vervolgens tweemaal binnen een kwartier. "Die wissel begreep ik wel hoor, even een nieuwe kracht erin. Maar ik was niet blij, want je weet dat in zo’n wedstrijd de goaltjes in de laatste tien of vijftien minuten nog gaan vallen. Dat is altijd zo! Dus ja, jammer."

In de punt van de aanval lijkt Brian Brobbey op papier de nummer één. De spits van Ajax moest zich echter afmelden wegens een blessure, waardoor Emegha aan de aftrap stond. "Ik vind hem een goede spits en ik vind mezelf een goede spits", stelt Emegha. "De beste gaat spelen. Mijn grootste kracht ligt achter de verdediging. Ik ben snel en sterk. Als we tegen een ploeg spelen die hoog op het veld druk durft te zetten, ga ik tegenstanders nog kapot maken. Dat weet ik zeker.”

Patrick Vieira

Emegha speelt sinds deze zomer voor Strasbourg, waar Patrick Vieira de trainer is. "Ik voelde meteen zijn vertrouwen. Als je zoiets meteen voelt, en dan ook nog eens van zo’n legende, dan is dat fantastisch. Dan moet je niet twijfelen en meteen gaan. Wat hij heeft gepresteerd met Arsenal, dat is fantastisch. Hij daagt me uit om het maximale uit mezelf te halen. We werken hard aan mijn zwakke punten, bijvoorbeeld koppen. Nu heb ik al meteen een kopgoal gemaakt. Daar ben ik echt blij mee." Emegha, die tot medio 2028 vastligt bij Strasbourg, maakte op 27 augustus in de wedstrijd tegen Toulouse zijn eerste doelpunt voor le Racing. Hij kopte van dichtbij raak en zorgde zo voor de belangrijke 1-0. Vlak voor tijd bepaalde Jean-Ricner Bellegarde de eindstand op 2-0.