Tadic hard aangepakt: ‘Je blijft van stewards af, ook als je Tadic heet’

Dinsdag, 17 mei 2022 om 15:27 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 15:27

Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem, keurt de actie van Dusan Tadic na de wedstrijd Vitesse – Ajax (2-2) van afgelopen zondag af. De Serviër wilde zijn wedstrijdshirt aan de meegereisde supporters geven, maar werd tegengehouden door een aantal stewards die de veiligheid in het stadion probeerden te waarborgen. Tadic reageerde vervolgens woest en gaf een van de stewards een duw. “Van stewards blijf je af”, reageert Marcouch in gesprek met de Gelderlander op het incident.

Ajax sloot afgelopen zondag het seizoen af met een 2-2 gelijkspel in Arnhem. Toen Tadic zich na afloop richting het uitvak begaf werd hij tegengehouden door een aantal stewards. Deze wilden met de wetenschap van eerdere ongeregeldheden in Arnhem het risico op herhaling vermijden. Begin maart werd het thuisduel van Vitesse tegen Sparta Rotterdam nog gestaakt door ongeregeldheden op de tribune. Een van de stewards bood aan om het wedstrijdshirt van Tadic aan de meegereisde Ajax-supporters te geven, maar daar wilde de buitenspeler niks van weten. De aanvoerder van de Amsterdammers reageerde fel en gaf de steward een duw.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Marcouch veroordeelt de actie en vindt dat men van stewards af moet blijven. “Ook als je Dusan Tadic heet. Ze (de stewards, red.) waren bang dat de Ajax-supporters zouden uitbreken”, verklaart Marcouch. Volgens de burgemeester handelde de steward op de juiste manier en was hij tevens bereid om het wedstrijdshirt zelf naar het vak te brengen. “De steward wilde alleen maar helpen.” Ook Ajax werd om een reactie gevraagd door de Gelderlander, maar een woordvoerder van de Amsterdamse club vond het te ‘voorbarig’ om op het voorval in te gaan.

“Ik vind het wel een beetje flauw. Er zit daar onder het vak, waar de Ajax-supporters zitten, helemaal niemand, ook geen Vitesse-supporters. Dus laat die jongen het shirt erin gooien en dan is het klaar', was de reactie van Theo Janssen afgelopen zondag bij Studio Voetbal. De voormalig speler van Vitesse is tegenwoordig werkzaam als talentencoach bij de club uit Arnhem. Uiteindelijk werd het wedstrijdshirt van Tadic, samen met het shirt van onder meer Davy Klaassen, door medewerkers van Vitesse alsnog bij de uitsupporters bezorgd.