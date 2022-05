Eerste Engelse profvoetballer sinds 1990 maakt homoseksualiteit bekend

Maandag, 16 mei 2022 om 18:48 • Tom Rofekamp

Jake Daniels, aanvaller van Blackpool, heeft tot zijn coming out besloten. De zeventienjarige Brit doet aan Sky Sports zijn verhaal over het verlangen om eerlijk te zijn en 'geen leugen te leven'. Daniels is sinds Justin Fashanu in 1990 de eerste profvoetballer in het Verenigd Koninkrijk die openlijk voor zijn homoseksualiteit besluit uit te komen, en vervolgt daarmee de trend die Josh Cavallo in oktober 2021 inzette.

'Ik wist het toen ik vijf of zes jaar oud was", zegt Daniels in het openhartige interview met de Engelse sportzendergroep. "Op zo'n leeftijd denk je niet echt dat voetbal en homo zijn niet mengt. Je denkt: op een dag krijg ik een vriendin, ga ik veranderen en komt het goed. Maar op een dag realiseer je je dat je gewoon niet kán veranderen. Zo werkt het niet."

Daniels erkent vriendinnen te hebben gehad, enkel om te doen alsof hij hetero was. "Op school vroegen mensen me zelfs: 'Weet je zeker dat je geen homo bent?' En ik antwoordde dan: 'Nee, dat ben ik niet.' Het was een marteling, maar ik wil geen leugen meer leven. Voor een lange tijd heb ik gedacht dat ik de waarheid moest verbergen omdat ik profvoetballer wilde worden. Dat ben ik nu. Ik vroeg mezelf of ik moest wachten tot ik met pensioen was om mijn geaardheid bekend te maken. Maar ik wist dat dat tot een leven lang aan leugens zou leiden."

“The day after we played Accrington and I scored four, so it just shows how much of a weight off the shoulders it was.” pic.twitter.com/xG0Nu2qcd9 — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 16, 2022

De jonge aanvaller, die momenteel uitkomt voor de Onder 18 van Blackpool en zijn debuut al maakte in het eerste elftal, besloot zijn geheim te onthullen aan zijn familie, teamgenoten en overige mensen bij de club nadat hij vier goals had gemaakt tegen de leeftijdsgenoten van Accrington. "De reacties waren geweldig. Mijn teamgenoten steunen me volledig, iedereen had mijn rug. Ze hebben tal van vragen gesteld, ze waren allemaal geïntrigeerd, hun reacties waren gewoonweg briljant. Het is het allerbeste wat ik had kunnen wensen."

De Australiër Josh Cavallo was in oktober vorig jaar de eerste actieve profvoetballer van wie openlijk bekend werd dat hij homoseksueel was. De vleugelverdediger annex middenvelder van Adelaide United onthulde in een video op zijn Twitteraccount zijn langgekoesterde geheim. "Ik hoop dat ik iedereen uit de LGBTQ+-community kan laten zien dat ze welkom zijn in de voetbalwereld door dit te delen. Ik wil het voetbal verder helpen en andere spelers het gevoel geven dat ze niet alleen zijn", zei Cavallo. Zijn voorbeeld blijkt nu ook in Engeland voeten aan de grond te hebben gekregen.