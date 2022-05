Feyenoord blijft overeind in Marseille en staat in finale van Conference League

Donderdag, 5 mei 2022 om 22:53 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:18

Feyenoord staat precies twintig jaar na dato opnieuw in een Europese finale. De ploeg van Arne Slot bleef donderdagavond op bezoek in de heksenketel van Olympique Marseille sterk overeind (0-0) en plaatste zich voor de eerste finale van de Conference League. De Rotterdammers, die enig fortuin hadden dat Dimitri Payet na een half uur uitviel, staan op 25 mei in het Albanese Tirana in de finale tegenover AS Roma.

Slot zag na de 3-2 overwinning in De Kuip geen reden om een wijziging te maken in zijn basisformatie. Jens Toornstra keerde terug in de wedstrijdselectie, maar was nog niet honderd procent fit. Aan de kant van Marseille koos Jorge Sampaoli onder meer voor een wijziging achterin: met Boubacar Kamara in plaats van Duje Caleta-Car, die in Rotterdam blunderde, kwam er meer snelheid in de ploeg. Waar Franse media Arek Milik in de basis hadden verwacht, begon de voormalig spits van Ajax opnieuw op de bank.

Door het massale afsteken van fakkels en ander vuurwerk was direct na het startsignaal nauwelijks een hand voor ogen te zien in het Stade Vélodrome. De dikke rook bleef minutenlang hangen in het regenachtige Marseille, waar de thuisploeg sterk startte. Feyenoord kwam direct onder grote druk en wist de bal in de openingsfase nauwelijks in de ploeg te houden. Payet dook na tien minuten voor het eerst vrij op en zag zijn volley weggegleden worden door Marcos Senesi.

Feyenoord bleef onder grote druk en weer tien minuten later volgde een nog veel grotere kans voor Payet, die van de rechterzijde van het strafschopgebied naar binnen trok en rakelings over de verre kruising mikte. Kantelpunt in de eerste helft was het uitvallen van Payet, die na een half uur spelen een spier leek te verrekken bij het trappen van de bal. De bijna tot tranen geroerde sterspeler werd vervangen door Milik, waarna Marseille razendsnel het initiatief kwijtraakte. Feyenoord kwam meer en meer aan aanvallen toe en creëerde vlak voor rust een gigantische kans voor Guus Til. De middenvelder leek binnen te volleren, maar raakte het blok van laatste verdediger Boubacar Kamara.

De rust kwam voor Feyenoord op een ongelegen moment, want Marseille gebruikte de vijftien minuten pauze om zich te hergroeperen. De Fransen begonnen sterk en Valentin Rongier dribbelde in de 55ste minuut dreigend vanaf rechts het strafschopgebied van Feyenoord in. Het schot van de vleugelspeler was echter te zwak om Ofir Marciano te verrassen. Bij een nieuwe zeer dreigende situatie nam Milik de bal dicht bij het doel slecht aan. Feyenoord liet zich ook zien: Reiss Nelson legde de bal panklaar voor Gernot Trauner, die van zeventien meter maar net te hoog schoot.

Er ontvouwde zich een hectische slotfase vol opstootjes. Tyrell Malacia en Senesi speelden met geel op zak met vuur, maar de verdedigers van Feyenoord wisten op het veld te blijven. Marseille zette de Rotterdammers weliswaar onder druk, maar wist nauwelijks meer een kans uit te spelen. Feyenoord kreeg in de tegenstoot veel ruimte en Dessers brak door, maar werd toch nog afgestopt door een goede tackle van Kamara. Orkun Kökçü probeerde het in blessuretijd van enorme afstand en mikte rakelings over.