Onana keert niet terug bij Ajax: Ten Hag stuurt doelman op vakantie

Vrijdag, 22 april 2022 om 07:46 • Laatste update: 07:56

André Onana heeft zijn laatste wedstrijd gekeept voor Ajax. De doelman is door Erik ten Hag op vakantie gestuurd naar zijn geboorteland Kameroen en keert zeer waarschijnlijk niet terug in Amsterdam, weet De Telegraaf. Onana is bezig aan zijn laatste contractuele maanden bij Ajax. Deze zomer maakt hij transfervrij de overstap naar Internazionale, waar hij een contract heeft getekend voor vijf seizoenen. De wedstrijd tegen Sparta Rotterdam (2-1) is de laatste geweest voor Onana in het shirt van de Amsterdammers.

Er is al tijden veel te doen om Onana. De doelman keerde na zijn dopingschorsing plots terug onder de lat, maar wist geen overtuigende indruk achter te laten. Bovendien onderhoudt de Kameroener een bijzonder slechte relatie met de aanhang van Ajax, daar hij na de thuiswedstrijd tegen Sparta weigerde het Amsterdamse publiek te bedanken. Ten Hag passeerde hem vervolgens voor de bekerfinale tegen PSV en gaf de voorkeur aan de teruggekeerde Maarten Stekelenburg. De Telegraaf weet vrijdag te melden dat de dagen van Onana bij Ajax definitief geteld zijn. De doelman is op vakantie gestuurd door Ten Hag.

Het dagblad somt een aantal redenen op waarom Ajax wel of niet met het kampioenschap aan de haal zou gaan en stelt dat de titel 'aan een zijden draadje hangt'. "Hoewel Ten Hag meermaals benadrukte dat Ajax de laatste weken in de stroeve wedstrijden ook goede fases kende, zit zijn elftal in een vormdip", stelt Ajax-watcher Mike Verweij. Onder meer de transferperikelen zorgen voor ruis. "Noussair Mazraoui is op weg naar Bayern en ook Ryan Gravenberch heeft zijn zinnen gezet op een overstap naar de Duitse topclub. Daarnaast wil Antony de volgende stap in zijn carrière zetten, ligt Sébastien Haller goed in de markt en wordt er aan Lisandro Martínez, Jurriën Timber en Edson Álvarez getrokken."

Volgens Verweij 'laat het gemis van Antony zich voelen' bij Ajax. De Braziliaan staat aan de kant met een enkelblessure en het is nog maar de vraag of hij dit seizoen terugkeert. Mogelijk heeft ook Antony zijn laatste wedstrijd al gespeeld. "Hij wordt niet alleen gemist vanwege de acht treffers en vier assists die hij dit seizoen in de Eredivisie leverde, maar zeker ook vanwege de snelheid en diepgang van de buitenspeler. Zonder de Braziliaans international is het spel van de Amsterdammers een stuk voorspelbaarder dan met hem", stelt Verweij. "De beslissing om David Neres te laten vertrekken en toch af te zien van Steven Bergwijn kan Ajax weleens duur komen te staan."

Uitgerekend Feyenoord kan Ajax een helpende hand bieden. De Rotterdammers spelen op 8 mei thuis tegen PSV en zijn in de strijd om de derde plek zelf ook gebaat bij een goed resultaat. De ploeg van Arne Slot speelt drie dagen eerder echter de halve finale van de Conference League tegen Olympique Marseille, wat in het nadeel zou kunnen zijn voor Ajax. De huidige koploper van de Eredivisie lijkt een iets zwaarder programma te hebben ten opzichte van PSV, daar de Amsterdammers nog op bezoek moeten bij AZ en Vitesse. PSV treft buiten Feyenoord enkel clubs uit het rechterrijtje: SC Cambuur, Willem II, NEC en PEC Zwolle.