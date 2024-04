Onthutsend zwak Manchester United weet wederom niet te winnen van Bournemouth

Manchester United heeft voor de tweede keer dit seizoen niet weten te winnen van Bournemouth. Na de 0-3 op Old Trafford eerder dit seizoen, werd het zaterdagavond 2-2. Dominic Solanke en Justin Kluivert profiteerden van zwak verdedigen van Manchester United. Bruno Fernandes deed twee keer iets terug. Door het puntenverlies lijkt een Champions League-ticket voor de ploeg van Erik ten Hag definitief uit het zicht.

Erik ten Hag moest met name achterin puzzelen in zijn opstelling, daar Raphaël Varane, Victor Lindelöf, Jonny Evans, Lisandro Martínez, Luke Shaw en Tyrell Malacia allemaal ontbraken vanwege blessures. Zodoende moest Willy Kambwala het centrum vormen met Harry Maguire. Bij Bournemouth stond Kluivert in de basis, evenals Marcos Senesi, Luis Sinisterra en Milos Kerkez.

Manchester United begon zwak en keek al na een kwartier spelen tegen een achterstand aan. Na balverlies van Alejandro Garnacho kwam de bal terecht bij Solanke, die met een simpele beweging Kambwala het bos instuurde. De negentienjarige centrumverdediger gleed uit, waardoor Solanke een zee aan ruimte had om af te werken. Met een beheerst schot verschalkte de voormalig Vitesse-spits doelman André Onana: 1-0.

Het spel van Manchester United was ook daarna uitermate slordig, maar na een half uur spelen viel toch de gelijkmaker. Na terugleggen van Garnacho viel de bal voor de voeten van Fernandes. De Portugees dacht niet na en rondde met links overtuigend af: 1-1. Lang kon het echter niet genieten van dat doelpunt.

Vijf minuten later zag de verdediging van Manchester United er wederom ontzettend zwak uit. Kambwala gaf Kluivert veel te veel ruimte. De Nederlander kon aannemen, naar binnen snijden en in de korte hoek de 2-1 binnen schieten. Vlak daarna werd het ook nog bijna 3-1, maar Kerkez kopte op de lat en Kluivert zag zijn inzet van dichtbij gekeerd worden door Onana. Aan de andere kant zag Fernandes een afstandsschot uiteenspatten op de lat.

Ook na rust had Bournemouth de zaakjes aardig op orde. Na ruim een uur spelen viel toch de gelijkmaker. Een van richting veranderd schot van Kobbie Mainoo belandde ongelukkig op de arm van Adam Smith. Vanaf elf meter maakte Fernandes geen fout: 2-2.

In de slotfase leek Manchester United de ploeg die het meest wilde gaan voor de drie punten, maar leek het toch nog de verkeerde kant op te vallen voor Ten Hag. Arbiter Tony Harrington legde de bal op de stip voor Bournemouth na een overtreding van Kambwala, maar die bleek na ingrijpen van de VAR net buiten de zestien te zijn gemaakt. Uit de daaropvolgende vrije trap wisten the Cherries niet meer te scoren. Uiteindelijk mocht Manchester United het meest blij zijn met een punt.

