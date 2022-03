Superieur Barcelona kleineert Real Madrid in Santiago Bernabéu: 0-4

Zondag, 20 maart 2022 om 22:50 • Jeroen van Poppel

Barcelona heeft zondagavond een enorme overwinning geboekt in het Santiago Bernabéu. De manschappen van Xavi overrompelden Real Madrid en zetten een vernederende score neer: 0-4. Daarmee liet Barcelona de aartsrivaal nog relatief genadig wegkomen, omdat diverse grote kansen om zeep werden geholpen. Het is de grootste overwinning van Barça in het stadion van Real sinds 21 november 2015, toen het eveneens 0-4 werd. De nederlaag deert Real Madrid op de stand in LaLiga nauwelijks: de ploeg van Carlo Ancelotti blijft ruim bovenaan met een voorsprong van 9 en 12 punten op respectievelijk Sevilla en Barça. Laatstgenoemde ploeg heeft nog wel een duel tegoed.

Xavi beschikte behoudens de geblesseerde Sergiño Dest over een vrijwel fitte selectie en koos ervoor om Ronald Araújo rechtsback te posteren in plaats van Dani Alves. Frenkie de Jong begon in de basis, terwijl Memphis Depay en Luuk de Jong op bank zaten. Bij Real Madrid waren de personele problemen een stuk groter, daar Ferland Mendy en Karim Benzema door blessures niet inzetbaar waren. Nacho begon als linksback, Rodrygo als centrale aanvaller.

???????????????????? ??



Barça op voorsprong in Bernabéu! Pierre-Emerick Aubameyang kopt een voorzet van Ousmane Dembélé binnen ??#ZiggoSport #MOTD #RealMadridBarça pic.twitter.com/L94XvrRfU7 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 20, 2022

Na een redelijk gelijk opgaande openingsfase nam Barcelona het heft vanaf een kwartier spelen stevig in handen. Dat leverde meteen veel dreiging op vanaf de flanken, waar Ousmane Dembélé en Ferran Torres moeilijk af te stoppen waren voor de defensie van Real. Pierre-Emerick Aubameyang verprutste een enorme kans door recht op Thibaut Courtois te schieten, en de nagenoeg doorgebroken Ferran werd na een heerlijke steekbal met buitenkant voet van Pedri afgestopt door een sliding van Casemiro.

??????



Wat gebeurt hier allemaal? Barça loopt uit naar 0-3 en dit keer is Ferran Torres doeltreffend!#ZiggoSport #MOTD #RealMadridBarça pic.twitter.com/NTr2qU4roA — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 20, 2022

Dembélé kende een wat ongelukkige openingsfase waarin hij enkele ballen verspeelde, maar was in de eindfase van de eerste helft tweemaal beslissend. Na een klein half uur snelde de vleugelspits op de rechterflank voorbij linksback Nacho, om de bal vanaf de achterlijn precies op het hoofd te leggen bij Pierre-Emerick Aubameyang: 0-1. Op de counter kreeg een compleet vrije Vinícius Júnior dé kans op de gelijkmaker, maar de Braziliaan kreeg de bal niet voorbij Marc-André ter Stegen gedribbeld. Ronald Araújo kopte vervolgens een hoekschop van Dembélé binnen: 0-2.

Barcelona ging comfortabel rusten en kwam vervolgens flitsend uit de kleedkamer. Een vlotlopende aanval leidde al na twee minuten de derde treffer in. Frenkie de Jong stiftte de bal in de diepte naar Aubameyang, die met een schitterend hakje opzij legde naar Ferran: 0-3 met een verwoestende knal in de kruising. Nog geen vijf minuten later lag de bal er alwéér in, toen Ferran in de diepte een lange bal van Gerard Piqué controleerde. Na een steekbal wist Aubameyang het met een stift af te maken: 0-4.

Het doelpunt was niet zonder controverse, daar de grensrechter gedurende de aanval had gevlagd voor buitenspel, en de spelers van Real zich daardoor niet meer optimaal inspanden. De VAR oordeelde uiteindelijk dat er geen sprake was van buitenspel, waardoor het doelpunt ondanks de protesten van Real bleef staan. Barcelona had de score daarna moeten vergroten via Aubameyang, die na een lage voorzet van Jordi Alba naast gleed. Dembélé rekende in het strafschopgebied in een fysiek gevecht af met Éder Militão, maar prikte vervolgens in vrije positie naast. Depay viel in de slotfase in bij Barcelona.