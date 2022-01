Einde aan soap Dembélé: ‘Hebben gezegd dat hij onmiddellijk moet vertrekken’

Donderdag, 20 januari 2022 om 08:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:42

Er lijkt een einde te zijn gekomen aan de soap rond Ousmane Dembélé. De aanvaller van Barcelona wil niet verder bij de Catalaanse grootmacht, onthult Fabrizio Romano donderdagochtend. Bovendien heeft Dembélé van de clubleiding van Barcelona te horen gekregen dat hij mag uitkijken naar een nieuwe club. "We hebben hem gezegd dat hij onmiddellijk moet vertrekken", aldus directeur Mateu Alemany. Xavi besloot de aanvaller niet op te nemen in de wedstrijdselectie voor de uitwedstrijd tegen Athletic Club.

Dembélé gaat het voorstel van Barcelona om zijn contract te verlengen niet accepteren, schrijft Romano. De vleugelaanvaller zou intern hebben aangegeven graag door te willen bij de Catalaanse grootmacht, maar daar ziet de club weinig van terug. Alemany heeft aangegeven dat hij Dembélé zo snel mogelijk wil verkopen. "Het is duidelijk dat Dembélé niet wil verlengen bij Barcelona. Hij wil niet langer deel uitmaken van dit project." Komende zomer loopt de Fransman uit zijn contract. Xavi liet woensdag tijdens de afsluitende persconferentie al weten dat de situatie vrij uitzichtloos begon te worden.

"Hij moet aan het team denken", aldus de Spaanse oefenmeester. "Ik ben heel duidelijk geweest. We bevinden ons met Dembélé in een complexe en lastige situatie. Of hij verlengt zijn contract, of hij vertrekt. Als we er niet uitkomen, moeten we kijken naar een oplossing." Dembélé, die voor honderd miljoen euro werd overgenomen van Borussia Dortmund, loerde op een transfervrij vertrek, maar Barcelona wil hem deze winter slijten. "De beslissing om door te pakken is door de club genomen. Vijf maanden lang is er gewerkt om zijn contract open te breken. Het is nu tijd om aan het clubbelang te denken", aldus Xavi.

Naast de afwezigheid van Dembélé behoort ook Memphis Depay niet tot de wedstrijdselectie voor het duel van donderdagavond. De aanvaller is geblesseerd en niet fit genoeg om mee af te reizen naar Bilbao. Depay ontbrak woensdag op de afsluitende training vanwege lichte klachten. Luuk de Jong, die nog een schorsing uitzit van afgelopen seizoen, behoort eveneens niet tot de selectie. Martin Braithwaite keert terug van een langdurige blessure en kan zijn eerste minuten maken sinds 29 augustus. De Deen zou bij zijn herstel met weinig zorgvuldigheid zijn behandeld door de medische staf van Barça.