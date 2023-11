Donnarumma blundert flink, maar PSG wint na prachtgoals alsnog ruim

Vrijdag, 24 november 2023 om 22:58 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:24

Paris Saint-Germain heeft vrijdagavond voor de zesde keer op rij gewonnen in de Ligue 1. Trainer Luis Enrique zag zijn elftal met 5-2 winnen van AS Monaco, waardoor de koppositie steviger in handen is van de Parijse grootmacht. Topscorer Kylian Mbappé scoorde voor de veertiende keer dit seizoen en aan beide kanten gingen de doelmannen opzichtig in de fout in het Parc des Princes.

Philipp Köhn ging na zeventien minuten spelen als eerste in de fout. De doelman van Monaco grabbelde bij een afstandsschot van Ousmane Dembélé, waarna Gonçalo Ramos van dichtbij de 1-0 kon binnentikken. Slechts vier minuten later ging Gianluigi Donnarumma aan de andere kant lelijk in de fout. De Italiaan schoot onder druk de bal pardoes in de voeten van Takumi Minamino, die wel raad wist met het buitenkansje: 1-1.

PSG kwam nog voor rust op 2-1. Soungoutou Magassa wilde de bal in zijn eigen zestien wegknallen, maar raakte daarbij de inkomende Dembélé. De bal ging op de stip en het was Mbappé die doelpunt nummer veertien kon bijschrijven in de Ligue 1. Een minieme voorsprong dus voor de lijstaanvoerder na een bewogen eerste helft.

Nóg een blunderende keeper! ????? Na zijn collega aan de overkant is het nu Donnarumma die knullig een goal cadeau geeft ?? Minamino brengt de Monegasken op gelijke hoogte ??#ZiggoSport #Ligue1 #PSGASM pic.twitter.com/kkQHwqX505 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 24, 2023

Die voorsprong werd met nog twintig minuten te spelen in het Parc des Princes verder uitgebreid. De bedrijvige Dembélé schoot vanuit een moeilijke hoek op zeer fraaie wijze raak in de rechterbovenhoek, tot grote vreugde van hemzelf en zijn ploeggenoten.

Het werd 4-1 dankzij Vitinha, die zijn geluk beproefde van net buiten het strafschopgebied en de bal via de paal in de verre hoek zag belanden. Twee prachtige goals dus van PSG in een tijdsbestek van drie minuten.

Monaco zag de topper in Parijs dus binnen enkele minuten uit handen glippen. De bezoekers deden nog wel iets terug met nog een kwartier op de klok: Folarin Balogun schoot raak vanaf de rechterkant van het zestienmetergebied. Het slotakkoord was echter voor Randal Kolo Muani, die ver in blessuretijd de eindstand op 5-2 bepaalde.

Luis Enrique haalde in de slotfase Dembélé, Gonçalo Ramos en Fabián Ruiz naar de kant. Dat deed de Spaanse coach met het oog op de Champions League-wedstrijd van PSG tegen Newcastle United van volgende week dinsdag. De Fransen azen op revanche na de smadelijke 4-1 nederlaag tegen the Magpies van eerder dit seizoen.

?????????????? PSG ???? We knipperen twee keer met de ogen en zijn twee fantastische doelpunten rijker ?? Dembélé & Vitinha noteren twee parels van doelpunten op het scorebord ??#ZiggoSport #Ligue1 #PSGASM pic.twitter.com/nqytAWpTsT — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 24, 2023