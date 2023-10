Viertal PSG-spelers geschorst na zingen beledigende liederen richting Marseille

Zaterdag, 7 oktober 2023 om 08:51 • Jan Hoeksema

Paris Saint-Germain-spelers Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi en Layvin Kurzawa zijn door de Franse voetbalbond voor één wedstrijd geschorst. Aanleiding is een incident rondom de thuiswedstrijd van hun ploeg tegen Olympique Marseille (4-0) eind vorige maand. Het viertal zou beledigende liederen richting de Marseille-supporters hebben gezongen.

Naast de schorsing voor de spelers moet PSG ook één wedstrijd een deel van het stadion dichthouden en mogen er op bepaalde tribunes geen supporters plaatsnemen. PSG gaat niet in beroep tegen de straf.

"De club betreurt het dat de disciplinaire commissie heeft gekozen voor een buitensporige en collectieve maatregel, die waarschijnlijk het dialoog- en preventiewerk van de club met verenigingen, instellingen en fans zal ondermijnen", zo valt er te lezen in een statement van PSG.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de Ligue 1-wedstrijd voorafgaand aan het incident had de Franse landskampioen geen kind aan Marseille. Aanleiding genoeg voor de spelers om de zege in Le Classique met de fans te vieren. Het inmiddels geschorste viertal deed dat uitbundig.

Ze zouden namelijk samen met de fanatieke supporters van PSG, die veelal plaatsnemen op de tribune Virage Auteuil, de tekst 'Marsellais, nique ta mère' hebben gezongen. Dat komt neer op: 'Marseille(-fans), neuk jullie moeders'.

De vier spelers boden eerder al publiekelijk hun excuses aan. "We lieten ons meeslepen door de euforie en betreuren oprecht de woorden die we niet hadden moeten gebruiken", zo viel er te lezen op sociale media. "We willen ons hiervoor verontschuldigen."

Daarnaast zouden fans van de club homofobe liederen hebben gezongen. "De club is zich bewust van het belang van de strijd hiertegen en gaat niet in beroep tegen de straf. PSG is van plan het werk dat in deze strijd wordt gedaan voort te zetten met degenen die zich inzetten voor de bestrijding van discriminatie", schrijft de club daarover.