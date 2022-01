‘Senesi kan voor 19 miljoen euro overstap maken naar de Premier League’

Dinsdag, 11 januari 2022 om 14:57 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:02

Marcos Senesi staat nog steeds op de radar van clubs uit de Premier League. Newcastle United en Brighton & Hove Albion willen de verdediger van Feyenoord tijdens de winterse transferwindow inlijven, meldt journalist Peter O'Rourke op Twitter. Senesi beschikt bij Feyenoord nog over een contract tot medio 2023. Eerder werd de Argentijn al in verband gebracht met West Ham United, Manchester United, Tottenham Hotspur, Aston Villa, Leeds United.

Zowel Newcastle als Brighton is op zoek naar een centrumverdediger om de defensie te versterken. Senesi wordt door de Premier League-clubs gezien als interessante optie, weet O'Rourke, die op twitter meer dan honderdduizend volgers heeft. De Argentijn beschikt bij Feyenoord over een contract tot medio 2023, maar Football Insider beweert dat een bod van negentien miljoen euro deze winter voldoende zal zijn om Senesi binnen te halen. Newcastle is op zoek naar twee nieuwe centrale verdediger, nadat het tijdens de eerste seizoenshelft 42 tegentreffers moest incasseren. Newcastle beschikt daarmee samen met Norwich City over de meest gepasseerde defensie van de Premier League.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Biedingen op Sven Botman van Lille OSC en Diego Carlos van Sevilla bleken tot dusver ontoereikend, omdat beide clubs meer dan 35 miljoen euro voor hun spelers vragen. Newcastle wist daarentegen al wel Kieran Trippier te verwelkomen. De rechtsback tekende een contract voor tweeënhalf jaar op St. James' Park en kwam voor een bedrag van veertien miljoen euro exclusief bonussen over van Atlético Madrid. Net als Newcastle heeft ook Brighton zijn oog laten vallen op Senesi. The Seagulls zijn nog altijd op zoek naar een vervanger voor Ben White, die afgelopen zomer voor 58 miljoen euro naar Arsenal vertrok.

Journalist Graeme Bailey meldde vorige maand al dat West Ham United, Manchester United, Tottenham Hotspur, Aston Villa en Leeds United Senesi gedurende de eerste seizoenshelft in de gaten hielden. Feyenoord probeert al langere tijd het contract van Senesi te verlengen, maar vooralsnog zonder succes. De Argentijnse verdediger is een onbetwiste basisspeler bij de Rotterdammers onder trainer Arne Slot en kwam in de eerste seizoenshelft tot 28 wedstrijden, waarin hij goed was voor 2 goals en 3 assists.