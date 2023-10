Ook Feyenoord presenteert jaarcijfers: ‘Sportief succes betaalt zich uit’

Dinsdag, 3 oktober 2023 om 12:05 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:11

Feyenoord heeft over het afgelopen seizoen een nettowinst van 6,6 miljoen euro geboekt, zo blijkt uit het jaarverslag 2022/23 dat dinsdagochtend gepubliceerd is.

De Rotterdammers bereikten de kwartfinale van de Europa League, de halve finale van de TOTO KNVB Beker en voor het eerst in zes jaar tijd werd de landstitel gegrepen. Door dit sportieve succes zag Feyenoord in het boekjaar 2022/23 de omzet groeien met 13,6% ten opzichte van het seizoen 2021/22, tot 99 miljoen euro. "Sportief succes betaalt uit", schrijft de Eredivisionist dan ook op de clubsite.

Het operationeel resultaat kwam uit op 7 miljoen euro negatief, een achteruitgang van 8 miljoen euro ten opzichte van een jaar eerder. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door verdere investeringen in de selectie en staf van het eerste elftal, uitbreiding van personeel in de rest van de organisatie, premies voor het behalen van het landskampioenschap en de kosten van de huldiging.

Met de verkopen van onder meer Tyrell Malacia (Manchester United), Luis Sinisterra (Leeds United), Marcos Senesi (Bournemouth) en Fredrik Aursnes (Benfica) wist Feyenoord in de zomer van 2022 circa 69 miljoen euro aan transferopbrengsten te realiseren. Vrijwel de volledige netto-transferopbrengst is geherinvesteerd in de selectie, die daarmee kwantitatief en kwalitatief is versterkt, zo schrijft Feyenoord. Rekening houdend met de afschrijvingen op inkomende transfers heeft het een spelersresultaat van 16,5 miljoen euro gerealiseerd. Na rente en belastingen stond onderaan de streep een nettowinst van 6,6 miljoen euro.

Financieel directeur Pieter Smorenburg is tevreden met de door Feyenoord gepresenteerde cijfers: “Het seizoen 2022/23 is te beschouwen als een trendbreuk: het voortgezette sportieve succes leidt tot financieel succes, zowel in de groei van operationele inkomsten als transferinkomsten. Dat willen we graag voortzetten. Daarom hebben we ook in de afgelopen zomer verder geïnvesteerd in de selectie en een aantal gehuurde spelers vervangen door eigen spelers, zowel uit de eigen jeugd als inkomende transfers. Dit alles is gericht op waardecreatie. En we zijn uiteraard heel blij dat Arne Slot zijn contract heeft verlengd tot 2026.”

Het nieuwe financiële boekjaar is ondertussen veelbelovend voor Feyenoord begonnen, waardoor het vooruitzicht eveneens goed is. Met het behalen van het landskampioenschap is Feyenoord direct gekwalificeerd voor de groepsfase van de Champions League in seizoen 2023/24.

“Door de hogere inkomsten uit de Champions League, maar ook een stijging van recettes en partnershipinkomsten zal de omzet verder stijgen tot ruim boven de 100 miljoen euro. Het nettoresultaat zal naar verwachting opnieuw positief zijn”, aldus Smorenburg.

Ajax en PSV

Ajax en PSV presenteerden hun jaarcijfers afgelopen vrijdag al. De Eindhovenaren boekten over het afgelopen seizoen een nettowinst van 13 miljoen euro, de Amsterdammers ondanks teleurstellende sportieve resultaten zelfs een nettowinst van 39 miljoen euro. De flinke winststijging heeft volgens de club te maken met uitgaande transfers. Antony en Lisandro Martínez vertrokken samen voor 160 miljoen euro naar Manchester United en Sébastien Haller werd voor 31 miljoen euro aan Borussia Dortmund verkocht.