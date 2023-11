Justin Kluivert scoort voor Bournemouth en zet daarmee unieke prestatie neer

Zaterdag, 25 november 2023

Justin Kluivert heeft zaterdagmiddag voor een unieke prestatie gezorgd in de met 1-3 gewonnen wedstrijd van AFC Bournemouth tegen Sheffield United. De Nederlander tekende voor de 0-2, en werd daarmee de eerste speler ooit die in LaLiga, de Premier League, de Serie A, de Bundesliga, de Ligue 1 én de Eredivisie scoorde.

Kluivert maakte afgelopen zomer de overstap van AS Roma naar Bournemouth, maar was nog niet trefzeker in de Premier League. Daar kwam zaterdag tegen nummer achttien Sheffield dus verandering in.

De aanvaller stond net als voormalig Feyenoorder Marcos Senesi in de basis, terwijl voormalig Eredivisionisten Milos Kerkez en Luis Sinisterra op de bank begonnen. In de twaalfde minuut opende Marcus Tavernier de score, door na een goede pass van Antoine Semenyo oog in oog met doelman Wesley Foderingham niet te falen: 0-1.

De 0-2 viel vlak voor rust, kwam dus op naam van Kluivert. Foderingham kwam ver zijn doel uit, maar verslikte zich in de bal. Kluivert veroverde hem en schoot voor een min of meer leeg doel binnen: 0-2, en dus een treffer voor in de boeken.

???????????? ???????????????? ? De Nederlander maakt zijn eerste doelpunt in de Premier League. Hiermee is hij de derde speler in de geschiedenis die een doelpunt maakt in alle 5 de grote Europese competities:?????????????? Bournemouth, ???? Valencia, ???? Nice, ???? Leipzig, ???? Roma. pic.twitter.com/lYf6UCedGj — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) November 25, 2023

In de vijftigste minuut werd het ook nog 0-3, toen Tavernier na een fraaie voorzet van Adam Smith binnentikte. Sheffield, waar Gutavo Hamer overigens 81 minuten meespeelde, deed in de blessuretijd nog iets terug via een rake kopbal van Oliver McBurnie: 1-3. Dat was ook de eindstand.

Zo boekte Bournemouth een belangrijke overwinning, waarmee het wat meer afstand neemt van de degradatiezone in de Premier League. The Cherries staan met twaalf punten op de zestiende plaats. Sheffield bezet nog altijd de achttiende plek.