‘Vitesse shopt in Serie A en wil FC Utrecht aftroeven in strijd om Feyenoorder’

Maandag, 28 augustus 2023 om 09:50 • Wessel Antes • Laatste update: 11:16

Vitesse gaat zich versterken met spits Joel Voelkerling Persson, zo meldt de Gelderlander. De twintigjarige Zweed ontbrak dit weekend in de wedstrijdselectie van Lecce, omdat hij in Arnhem is vanwege zijn medische keuring bij de club van trainer Phillip Cocu. Voelkerling Persson, die in Italië tot medio 2027 vastligt, moet op huurbasis overkomen van de Serie A-club. Daarnaast hoopt Vitesse in de laatste dagen van de transferperiode FC Utrecht af te troeven in de strijd om Feyenoord-verdediger Ramon Hendriks.

Voelkerling Persson speelde jaren in de jeugdopleiding van AS Roma, alvorens hij vorige zomer transfervrij de overstap maakte naar Lecce. De Zweedse jeugdinternational slaagde er bij zijn nieuwe werkgever nog niet in om indruk te maken, waardoor hij op huurbasis vlieguren moet maken bij Vitesse. In Arnhem moet Voelkerling Persson concurreren met Samid Hamulic, die wordt gehuurd van het Franse Toulouse. Ook spitsen Amine Boutrah, Thomas Buitink en Simon van Duivenbooden maken deel uit van de selectie van Cocu.

Bij Lecce zat Voelkerling Persson tijdens de eerste speelronde nog op de bank, maar zondagavond was hij al niet meer aanwezig toen de promovendus met 2-2 gelijkspeelde op bezoek bij Fiorentina. Via de clubwebsite bevestigde Lecce vervolgens dat Voelkerling Persson op weg is naar Nederland. Namens zijn huidige werkgever staat de teller momenteel op negen officiële duels, waarin de spits geen enkele bijdrage aan doelpunten kon leveren. In Arnhem moet Voelkerling Persson de zoekende Cocu van meer aanvallende smaken voorzien.

Hendriks

Vitesse is ook concreet voor Ramon Hendriks, zo meldde 1908.nl zondagavond. De linksbenige verdediger moet op huurbasis overkomen van Feyenoord. Utrecht hoopt Hendriks ook nog te strikken, zo bevestigde technisch directeur Jordy Zuidam eerder al aan Voetbal International. De 22-jarige verdediger zat zondag tegen Almere City (6-1 winst) gewoon nog op de bank bij Feyenoord. In De Kuip ligt de Nederlandse jeugdinternational nog tot medio 2025 vast. Hendriks speelde tot dusver elf officiële duels in de hoofdmacht van de regerend landskampioen. Zware knieblessures en stevige concurrentie van sterkhouders als Marcos Senesi en Dávid Hancko zaten een echte doorbraak nog in de weg.