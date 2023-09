Sinisterra gaat Leeds op slotdag van de transferperiode alsnog verlaten

Vrijdag, 1 september 2023 om 16:50 • Wessel Antes • Laatste update: 17:10

Luis Sinisterra gaat zijn carrière vervolgen bij Bournemouth, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano op Twitter. De 24-jarige Colombiaan gaat het gedegradeerde Leeds United na een jaar verlaten en blijft behouden voor de Premier League. Bournemouth gaat Sinisterra in eerste instantie huren van the Peacocks. Of er een optie tot koop is bedongen, is nog onbekend. Bij zijn nieuwe club gaat de voormalig vleugelflitser van Feyenoord concurreren met Justin Kluivert. Ook volgt een hereniging met boezemvriend Marcos Senesi.

Volgens Romano is Sinisterra klaar om te vertrekken naar het Vitality Stadium, waar hij vrijdag nog wel medisch gekeurd moet worden. De rechtspoot heeft zijn jawoord reeds gegeven aan Bournemouth, dat inmiddels mondeling akkoord is met Leeds. Sinisterra, die eerder deze zomer werd gelinkt aan een sensationele terugkeer bij Feyenoord, zag zichzelf niet in de Championship voetballen. Nu heeft hij zijn uittocht op Elland Road op de slotdag van de transfermarkt dus alsnog te pakken.

Luis Sinisterra leaving training at Thorp Arch 10 minutes ago - says he is not leaving.#LUFC pic.twitter.com/JBvMZ0vokk — LUFCFANZONE (@LUFCFANZ0NE) September 1, 2023

Opmerkelijk genoeg doken er vrijdagmiddag nog beelden op van Sinisterra tijdens het verlaten van Thorp Arch, het trainingscomplex van Leeds. De vrolijke Colombiaan ging met meerdere fans op de foto, waarbij hij de belofte uitsprak in Leeds te blijven. Een hard gelag voor de fans in kwestie, daar Sinisterra nog geen twee uur later aan de vooravond van een nieuw avontuur staat. Sinisterra maakte vorige zomer de overstap van Feyenoord naar Leeds, waarmee destijds een recordverkoop van 25 miljoen euro gemoeid was. Op Elland Road tekende hij een contract tot medio 2027.

Het moet nog blijken of Bournemouth de pijlsnelle Sinisterra volgende zomer definitief kan overnemen, want over de details van de huurconstructie is nog weinig bekend. Bij zijn nieuwe (tijdelijke) werkgever gaat de buitenspeler in ieder geval weer samenspelen met Senesi, met wie hij een hechte band creëerde in Rotterdam-Zuid. Het Zuid-Amerikaanse duo kwam dagelijks bij elkaar over de vloer en was op vrijwel iedere video die Feyenoord deelde samen te vinden. Op de linkerflank van Bournemouth gaat Sinisterra concurreren met Kluivert, die sinds zijn komst deze zomer 125 minuten speelde, verdeeld over 4 optredens.