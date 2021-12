The Telegraph: Erik ten Hag genoemd bij Manchester City

Woensdag, 8 december 2021 om 13:03 • Laatste update: 13:13

De unieke prestatie van Ajax in de Champions League heeft ertoe geleid dat ook vanuit het buitenland de schijnwerpers zijn gericht op de Amsterdammers. Met name in Engeland wordt veel geschreven over het elftal van Erik ten Hag, met de oefenmeester van de Amsterdammers in de hoofdrol. Volgens The Telegraph staat de trainer van Ajax op de nominatie bij Manchester City om Josep Guardiola op te volgen. Eerder viel de naam van Ten Hag al bij stadsgenoot Manchester United.

The Telegraph pakte in aanloop naar het duel met Sporting Portugal (4-2) groots uit met een verhaal over Ten Hag. "De Ajax-trainer staat op de shortlist om Pep Guardiola op den duur te vervangen", weet de Britse krant. "Terwijl Manchester United met Ralf Rangnick zelfs bewust een interim-manager zou hebben aangesteld, omdat het wil afwachten of Ten Hag in mei misschien vrijkomt." Ook wordt de naam van Ten Hag voorzichtig gelinkt aan Paris Saint-Germain. "Mocht Maurcio Pochettino uiteindelijk de nieuwe trainer van United worden, dan zullen de Fransen overwegen om Ten Hag als vervanger te halen."

Algemeen directeur Edwin van der Sar werd dinsdagavond voorafgaand aan het treffen met Sporting Portugal geconfronteerd met de interesse van United in Ten Hag. "Dat betekent dat we iets goed doen", zei de bestuurder voor de camera van RTL 7. “Het is hetzelfde als met spelers. Als je goed presteert, komt de interesse vanzelf. Als club moeten we ervoor zorgen dat we klaar zijn voor een eventueel vertrek. De lijstjes moeten ingevuld zijn." Zelf denkt Van der Sar nog niet aan een vertrek bij Ajax. "Ik heb het enorm naar mijn zin bij Ajax en heb nog twee jaar te gaan. Ik ben hier nog niet klaar."

Ten Hag werd de voorbije maanden bij verschillende clubs naar voren geschoven, maar onder meer Tottenham Hotspur en Newcastle United kregen nul op rekest. Ook bij Bayern München viel zijn naam. Ten Hag was eerder werkzaam bij de Duitse recordkampioen als trainer van het beloftenteam. "Ten Hag is momenteel gewoon een van ’s werelds meest begeerde trainers", vervolgt The Telegraph. "Wanneer hij zich uitspreekt over zijn toekomst, weergalmen zijn woorden door heel Europa. Maar waarom zou je Ajax verruilen voor een club die niet in de Champions League actief is en niet eens in de buurt komt van het winnen van prijzen? Zeker als je net weer zo’n goed team hebt opgebouwd.”

Ook Dusan Tadic liet zich lovend uit over zijn trainer. "Onze trainer is geweldig", aldus de captain tegen de Britse krant. "Hij is zonder twijfel een van de beste trainers van de wereld. Hij is geobsedeerd door voetbal. Het is het enige waar hij aan denkt, dat weet ik zeker. Zo iemand heb je ook nodig als je wil dat je club bij de beste van de wereld hoort. Het is heel indrukwekkend hoe hij altijd een oplossing heeft als het niet loopt. Dat is zo fijn. Het geeft ons als spelers het gevoel dat we altijd een stap voorlopen op de tegenstander. Ten Hag is een tactisch meesterbrein, maar ook goed in de omgang. Het zou mij niet verbazen als hij bij een van de grootste clubs van de wereld terechtkomt."