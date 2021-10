PSV zet wedstrijd tegen Ajax op scherp met gekopieerde video

Zondag, 24 oktober 2021 om 08:20

PSV heeft op weg naar de topper tegen Ajax een vergelijkbare video gepubliceerd zoals de Amsterdammers dat deden bij het omsmelten van de kampioensschaal. Waar in de video van Ajax directeur voetbalzaken Marc Overmars de hoofdrol speelt, is dat bij PSV de in Amsterdam woonachtige acteur en PSV-supporter Frank Lammers het geval.

Ajax besloot na vorig seizoen de kampioensschaal om te smelten. Van de schaal zijn ruim 42.000 kleine kampioenssterren gemaakt, die opgestuurd werden naar alle seizoenkaarthouders. Op deze manier deelde de club het kampioenschap en de 35ste schaal letterlijk met de fans.

PSV heeft de inspiratie voor de video op weg naar het duel van vanmiddag (16.45 uur) duidelijk uit gehaald uit de video die Ajax op 12 mei van dit jaar publiceerde. De eerste vier shots zijn exact hetzelfde als in de Ajax-video en ook hebben de Eindhovenaren gebruikgemaakt van hetzelfde nummer Amsterdam van Maggie MacNeal. "We weten dat het kan", schrijft PSV op Twitter.

Waar in de video van Ajax wordt aangetoond hoe Ryan Gravenberch, Dusan Tadic en Lisandro Martínez de kampioensschaal omsmelten, toont PSV beelden van doelpunten in Amsterdam tegen Ajax. Lammers loopt in het laatste shot vervolgens fluitend door dezelfde straat zoals Overmars dat doet in de video van Ajax.