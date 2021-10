Van der Vaart: ‘Vergelijk hem met Kimmich, maar dan beter’

Donderdag, 14 oktober 2021 om 11:03 • Yanick Vos

Rafael van der Vaart vindt dat Frenkie de Jong in dienst van Oranje anders beoordeeld moet worden dan nu het geval is. De Barcelona-middenvelder kreeg de afgelopen interlandperiode veelvuldig kritiek te verwerken vanwege zijn manier van spelen. Van der Vaart benadrukt dat men De Jong minder moeten beoordelen als een ‘scorende en creërende nummer tien’. “Dat is hij gewoon niet. Dan zijn we ook af van die discussie. Vergelijk hem met Kimmich van Bayern, maar dan beter.”

Oranje won maandag met 6-0 van Gibraltar. Van der Vaart geeft in De Telegraaf aan dat hij tijdens deze wedstrijd nadrukkelijk op De Jong heeft gelet. Hij noemt zijn optreden ‘opnieuw geen groot succes’. Volgens Van der Vaart komt De Jong niet in zijn kracht tegen mindere tegenstanders en is dat ook niet raar. “Tegen kleine tegenstanders komt Frenkie moeilijk in zijn spel omdat er geen ruimte is om langs tegenstanders te snellen. Daarom is hij in de zestien meter ook niet op zijn sterkst en zal hij helaas nooit een echte scorende middenvelder worden vrees ik”, aldus de oud-international.

“Het probleem is dat Frenkie veel te goed kan voetballen voor de nummer zes- of acht-positie en dat we daarom nog meer van hem verwachten omdat hij ook de fijne techniek van een klassieke nummer tien heeft”, concludeert Van der Vaart. Volgens de oud-voetballer wordt bij Ajax niet meer de klassieke nummer tien opgeleid, zoals hij en Wesley Sneijder dat waren. “Als creatieve en technische middenvelders speelden wij altijd dicht achter de aanvallers en zochten we naar de openingen of scoorden we zelf.”

“In het huidige voetbal zijn zelfs bij Ajax de nummers tien uit de eigen opleiding allemaal lopers, jongens als Davy Klaassen, Donny van de Beek of Jurgen Ekkelenkamp”, merkt Van der Vaart op. Volgens de oud-Ajacied kan dat ‘een golfbeweging’ zijn. “Al lukt het ook al een tijd niet om een echte spits op te leiden. De klassieke tien, de jongens die kunnen creëren en scoren, staan in het moderne voetbal vaak op de flanken. Kijk naar Messi en Neymar.”