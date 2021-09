Sébastien Haller scoort liefst vier keer op magische avond voor Ajax

Woensdag, 15 september 2021 om 22:50 • Jeroen van Poppel

Ajax is woensdagavond weergaloos aan de groepsfase van de Champions League begonnen. De ploeg van Erik ten Hag werd op bezoek bij Sporting Portugal bij de hand genomen door Sébastien Haller, die zijn Europese debuut voor Ajax bekroonde met maar liefst vier doelpunten. Steven Berghuis maakte tussendoor een fantastisch teamdoelpunt af, terwijl Ajax door een fout van Remko Pasveer ook een tegentreffer incasseerde: 1-5. Ajax neemt op doelsaldo de leiding in de groep, nadat Borussia Dortmund eerder op de avond met 1-2 won bij Besiktas.

Ten Hag kampte met de nodige personele problemen en moest daarom schuiven in zijn opstelling. Remko Pasveer verdedigde het doel, omdat Maarten Stekelenburg niet genoeg hersteld was van liesklachten. Ook Davy Klaassen was niet fit genoeg om te spelen, waardoor Steven Berghuis op nummer tien speelde. Links achterin kreeg Daley Blind de voorkeur boven Nicolás Tagliafico.

DROOMSTART! ??

Er staat net een minuut op de klok en Haller kopt hem binnen ??



Maar goed dat ze die ingeschreven hebben, @elsierd ??#ZiggoSport #UCL #SCPAJA pic.twitter.com/eXJn8IgwjN — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 15, 2021

De Amsterdammers beleefden een absolute droomstart en stond binnen tien minuten met 0-2 voor. Antony sneed vanaf rechts naar binnen en zag zijn schot via de voet van Neto op de paal belanden, waarna Haller de rebound inkopte: 0-1. Enkele minuten later kon Antony in de diepte profiteren van een totale inschattingsfout van zijn tegenstander Rúben Vinagre. De vleugelspits van Ajax nam de lange pass van Pasveer goed mee en legde de bal breed op Haller, die van dichtbij intikte: 0-2.

In de fase die volgde produceerde Ryan Gravenberch een slap schot na een slim genomen lage hoekschop. Aan de overzijde werd Sporting voor het eerst gevaarlijk met een kopbal van João Palhinha uit een vrije trap. Na iets meer dan een half uur maakten de Portugezen de aansluitingstreffer. Pasveer schatte een steekpass op Paulinho verkeerd in en liep weer achteruit, maar kon vervolgens het schot van de aanvaller onvoldoende beroeren om een tegendoelpunt te voorkomen: 1-2. Een behoorlijke fout van de doelman van Ajax.

GOAL! Een doelpuntenfestijn in Lissabon. Steven Berghuis zet Ajax na een heerlijke aanval op 1-3. Dat is weer een veilige marge voor de Amsterdammers. #UCL #SPOAJA pic.twitter.com/bp5GS7qYmK — VTBL ? (@vtbl) September 15, 2021

Ajax liet zich niet van de wijs brengen en maakte op schitterende wijze 1-3. Antony vond vanaf de rechterflank Ryan Gravenberch, die zijn tegenstander in zijn aanname als draaischijf gebruikte en Berghuis bediende. De aanvaller nam de bal slim mee de zestien in en kon zo binnentikken. Ajax had geluk dat Sporting niet voor rust al terugkwam, toen Pasveer een hoge voorzet slecht verwerkte en Zouhair Feddal in de nastoot rakelings over kopte.

Ook na rust volgden de ontwikkelingen zich in razend tempo op. Paulinho leek de bal hard en gericht achter Pasveer te koppen, maar zag zijn nieuwe aansluitingstreffer afgekeurd worden wegens buitenspel. Aan de overzijde verstuurde Antony met buitenkant links een prachtige pass op Haller, die zijn hattrick completeerde door de bal binnen te schuiven: 1-4. Sporting gaf niet op en raakte vlak daarna de paal via Pedro Porro, die zijn schot zag afketsen op Daley Blind. Na een uur spelen had Pasveer een goede reflex in huis op een nieuw afstandsschot van Porro.

Gekkenhuis! Daar is de vierde voor Haller en de vijfde voor Ajax.



"Er zijn fans die nu het stadion verlaten, na een uur spelen."#UCL #SPOAJA pic.twitter.com/2kGLYflDuu — VTBL ? (@vtbl) September 15, 2021

Ajax toonde zich dodelijk efficiënt en kwam even later op 1-5. Noussair Mazraoui dribbelde over rechts naar binnen en verstuurde een splijtende pass op Haller, die de bal knap aannam en zo kon tekenen voor zijn vierde doelpunt van de avond. Jurriën Timber kopte in de slotfase nog voorlangs uit een hoekschop.