Borussia Dortmund is niet bang voor PSV: ‘Een relatief makkelijke loting’

In tegenstelling tot afgelopen seizoen, toen de landstitel op de slotdag werd verspeeld, behoort Borussia Dortmund deze jaargang niet tot de titelkandidaten in de Bundesliga. De Champions League zou in dat kader weleens een welkome afleiding kunnen zijn voor het elftal van trainer Edin Terzic. Voetbalzone praat in aanloop naar het bezoek aan PSV van dinsdagavond uitgebreid met Jochen Tittmar, die Dortmund namens GOAL op de voet volgt.

Door Rian Rosendaal

"Dortmund kende qua resultaten een goede start van het nieuwe kalenderjaar", verwijst Tittmar naar de recente overwinningen van BVB op achtereenvolgens Darmstadt (0-3), VfL Bochum (3-1) en 1. FC Köln (0-4) in de Bundesliga. Om er veelbetekenend aan toe te voegen: "Dit waren wedstrijden waarin Dortmund dominant had moeten zijn, maar het opnieuw niet was. Darmstadt, Bochum en Köln kenden tegen Dortmund allemaal een sterke fase waarin ze hadden kunnen gelijkmaken of zelfs hadden kunnen winnen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"De verdediging van Dortmund was wankel, net als het hele seizoen eigenlijk", geeft Tittmar indirect aan dat er dinsdagavond kansen liggen voor de aanvallers van PSV. Aan de andere kant incasseerde Dortmund slechts 27 doelpunten in de 22 duels in de Bundesliga tot nu toe. Slechts drie clubs, Bayer Leverkusen (15), Bayern München (22) en Eintracht Frankfurt (25), kregen nog minder doelpunten tegen. In de zogeheten 'Poule des Doods' in de Champions League waren de Duitsers ook redelijk steady. Doelman Gregor Kobel incasseerde vier goals in de clashes met Paris Saint-Germain, AC Milan en Newcastle United.

Clubiconen Nuri Sahin en Sven Bender moeten Dortmund vooruit helpen.

Dortmund verloor na de winterstop nog niet, maar volgens Tittmar zegt dat lang niet alles. "Vooral de wedstrijd uit Heidenheim (0-0, red.) was ronduit slecht, Dortmund kreeg niet echt goede kansen om te scoren, ook al werd er met twee spitsen gespeeld: Youssoufa Moukoko en Niclas Füllkrug. Heidenheim had de wedstrijd moeten winnen omdat zij de betere kansen hadden." Een week laat echter speelde Dortmund als herboren. "De 3-0 thuisoverwinning op Freiburg, toen ze hun twee belangrijkste verdedigers en een paar andere goede spelers misten, was absoluut de meest overtuigende zege van Dortmund van dit seizoen."

Probleem met opbouwen

Tittmar ziet bij het huidige Dortmund de nodige kwaliteit rondlopen, maar dat vertaalt zich niet automatisch in goed en verzorgd voetbal. "Het grootste probleem dat Dortmund in balbezit heeft is de opbouw. Een probleem dat eigenlijk het hele seizoen al de kop opsteekt. Ook de nieuwe invulling van de technische staf in de winterstop bracht daar geen verandering in. Nuri Sahin houdt zich bezig met het aanvallende gedeelte en Sven Bender doet hetzelfde voor de verdediging, maar echte verbetering is nog niet zichtbaar." Voormalig Feyenoorder Sahin, die net als Bender jarenlang voor Dortmund uitkwam, wordt in Duitse media overigens wel getipt als toekomstige opvolger van Terzic in het Signal Iduna Park.

Het is volgens de goed ingevoerde Dortmund-watcher wel duidelijk dat Dortmund een iets andere koers vaart in het nieuwe kalenderjaar. "Ze zijn begonnen met wat aanpassingen en kleine verbeteringen in het opbouwspel, maar het is nog steeds niet goed genoeg voor een selectie met dergelijke kwaliteiten." Tittmar spoort PSV dan ook aan om met lef te spelen in het tweeluik in de achtste finale van de Champions League. "De conclusie luidt: als Dortmund tijdens het opbouwen direct hoog onder druk wordt gezet, komt het in grote problemen. Ik ben er vrij zeker van dat Peter Bosz dat ook zal doen, omdat het echt zijn stijl is en het duidelijk de grootste zwakte van Dortmund is."

Volgens Tittmar moet Bosz PSV met lef durven laten spelen tegen Dortmund.

Wisselvallig

Een halfjaar geleden was het sentiment rondom Dortmund nog een stuk positiever, weet ook Tittmar. "Qua resultaten wil ik je graag herinneren aan de eerste seizoenshelft. Dortmund bleef namelijk ongeslagen in de eerste acht wedstrijden in de Bundesliga. Maar daarna volgde een mindere periode met slechts een zege in acht duels. En dat kwam vooral omdat ze in het tweede gedeelte tegen louter sterke ploegen uitkwamen: Bayern, Leverkusen, VfB Stuttgart en RB Leipzig. Dat ze zo goed en indrukwekkend begonnen met slechts één tegendoelpunt, en dat was ook nog eens een eigen doelpunt, zegt dus eigenlijk niet zoveel."

In de optiek van Tittmar is Dortmund zeker niet de uitgesproken favoriet voorafgaand aan de twee Europese wedstrijden tegen PSV. "Waar moet PSV zich zorgen over maken? Niet heel veel. Maar de voorhoede van Dortmund is altijd goed voor een doelpunt of twee en zogeheten 'heldenvoetbal'. Die term slaat op de individuele vaardigheden en kwaliteiten van spelers als Julian Brandt, Jadon Sancho, Donyell Malen en Jamie Bynoe-Gittens, die met hun vaardigheden aan de bal en hun snelheid het verschil kunnen maken. Füllkrug is behoorlijk sterk in de lucht en iemand die als een soort muur fungeert. Hij houdt ballen goed vast en brengt daarnaast zijn ploeggenoten in stelling."

PSV maakt niet overal indruk

In Nederland is er veel lof voor PSV vanwege de ijzersterke en ongeslagen reeks in de Eredivisie en de enigszins onverwachte overwintering in de Champions League. In Duitse voetbalkringen maken die prestaties allemaal veel minder indruk, zo benadrukt Tittmar tot slot. "In Duitsland wordt PSV gezien als een relatief makkelijke loting. Maar ik weet zeker dat niet veel mensen zich bewust zijn van het seizoen dat PSV tot nu toe doormaakt. Aan de andere kant verwacht men hier niet dat Dortmund schade oploopt tijdens het tweeluik, zeker ook omdat de tweede wedstrijd tegen PSV op eigen veld wordt afgewerkt."

Jadon Sancho scoorde nog niet sinds zijn terugkeer bij Dortmund, al gaf hij al wel twee assists.

Welke club bereikt de kwartfinale in de Champions League? PSV Borussia Dortmund Stem Welke club bereikt de kwartfinale in de Champions League? PSV 58% Borussia Dortmund 42% Totaal aantal stemmen: 113 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties