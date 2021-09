Bayern kleineert Nederlands getint Barcelona in Camp Nou

Dinsdag, 14 september 2021 om 22:51 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:00

Bayern München is met een overtuigende overwinning op Barcelona begonnen aan het nieuwe seizoen in de Champions League. In het Camp Nou was der Rekordmeister dinsdagavond met 0-3 te sterk: Thomas Müller opende de score en Robert Lewandowski maakte de overige twee doelpunten. Het is een pijnlijke nederlaag voor Ronald Koeman, die Luuk de Jong liet debuteren. Dynamo Kiev en Benfica remiseerden met 0-0; in de blessuretijd werd een treffer van de Oekraïeners afgekeurd.

Barcelona - Bayern München 0-3

Voor het eerst sinds april 2003 (Michael Reiziger, Frank de Boer, Marc Overmars en Patrick Kluivert) begon Barcelona met minstens drie Nederlanders aan een Champions League-wedstrijd. Luuk de Jong vormde een duo met Memphis Depay in de voorhoede, omdat spelers als Ousmane Dembélé, Sergio Agüero, Ansu Fati en Martin Braithwaite om uiteenlopende redenen niet inzetbaar waren. Frenkie de Jong startte op het middenveld. De eerste serieuze doelkans was na achttien minuten voor Bayern, toen Leroy Sané de bal vanbinnen het strafschopgebied uit de lucht nam en Marc-André ter Stegen redding bracht.

????????! Thomas Müller schiet via Eric García raak en dus leidt Bayern in Barcelona ??#ZiggoSport #UCL #BARBAY pic.twitter.com/bOIZC96QYe — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 14, 2021

Na 26 minuten overleefde Barcelona ternauwernood een hachelijk moment in het eigen zestienmetergebied nadat Jamal Musiala dreigend opstoomde. De 0-1 hing evenwel in de lucht en viel na 33 minuten ook daadwerkelijk. Een afstandsschot van Müller werd van richting veranderd door Eric García, die zijn rug naar de bal draaide en die vervolgens raakte, waardoor Ter Stegen kansloos was. Zes minuten na de pauze voorkwam Ter Stegen met de voet dat Sané er 0-2 van maakte, maar enkele minuten later wist Bayern de marge toch te verdubbelen.

Het was Lewandowski die de bezoekers op een comfortabelere voorsprong zette. Een inzet van Alphonso Davies werd nog geblokkeerd, waarna Musiala vanaf de rand van het strafschopgebied de paal trof en Lewandowski sloeg in derde instantie toe. Vijf minuten voor tijd scoorde Bayern op vergelijkbare wijze. Een schot van Serge Gnabry belandde op de paal, waarna Lewandowski de bal voor de voeten kreeg in het strafschopgebied. Hij omspeelde Gerard Piqué en drukte van dichtbij af. Zodoende leed Barcelona opnieuw een pijnlijke thuisnederlaag tegen Bayern, dertien maanden na de 2-8 nederlaag die het vertrek van Quique Setién en de aanstelling van Koeman inleidde.

Dynamo Kiev - Benfica 0-0

Na tien minuten zorgde Mykola Shaparenko voor het eerste serieuze gevaar. De nummer 10 van Dynamo mocht zich net buiten het strafschopgebied ontfermen over een vrije trap en zocht de linkerbovenhoek op. Doelman Odysseas Vlachodimos, in de laatste voorronde al de uitblinker tegen PSV, tikte de bal over de lat. Desondanks controleerde Benfica de wedstrijd. De bezoekers hadden 67 procent balbezit in de eerste helft, zonder grote kansen te creëren. Tien minuten na de pauze kreeg Roman Yaremchuk een goede mogelijkheid vanuit het strafschopgebied, maar doelman Denys Boyko voorkwam een achterstand voor Dynamo. Het leek bij 0-0 te blijven, maar in de blessuretijd schoot Shaparenko nog op de lat en scoorde hij even daarna, maar de goal werd afgekeurd wegens buitenspel.