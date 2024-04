De EK-selectie van Oranje-opponent Polen: dit zijn de kanshebbers

Nog iets meer dan twee maanden en dan is het zover: het EK 2024 in Duitsland. De poule-indelingen zijn inmiddels bekend, het speelschema is af en dus is het nu aan de bondscoaches om knopen door te hakken. Welke 23 spelers nemen zij mee naar het eindtoernooi, en wie laten ze thuis? Dat wordt uiterlijk op 7 juni bekend, maar de komende periode zoomt Voetbalzone alvast in op de opties die de bondscoaches van de belangrijkste landen hebben. Met in deze editie: Polen.

Polen is sinds 2008 steevast deelnemer aan het EK. Het beste resultaat was op EURO 2016, toen pas in de kwartfinale werd verloren van de latere Europees kampioen Portugal na verlenging. Vier jaar later was de groepsfase het eindstation op het door de coronacrisis uitgestelde EK van 2020. Robert Lewandowski willen op de aankomende editie in Duitsland minstens de achtste finale bereiken.

Het team van bondscoach Michal Probierz laat zich ook niet onbetuigd op de WK's. Tijdens de eindronde in Qatar reikte Polen tot de achtste finale en hield het lange tijd dapper stand tegen Frankrijk, dat uiteindelijk met 3-1 zegevierde en twee weken later de finale speelde. Polen eindigde op het WK van 1974 knap als derde en deed dat acht jaar later dunnetjes over.

