‘Beoogd opvolger van Xavi bij FC Barcelona neemt al Spaanse lessen’

Hansi Flick lijkt de nieuwe trainer te worden van FC Barcelona. De Duitse oefenmeester werd in de afgelopen week al in verband gebracht met de Catalaanse topclub en is momenteel druk bezig om de Spaanse taal onder de knie te krijgen, zo weet Sport Bild te melden.

De 58-jarige trainer zit na zijn ontslag bij de nationale ploeg van Duitsland zonder baan. Flick werd in september van 2023 ontslagen nadat tegenvallende resultaten aanhielden.

Het project van Barcelona spreekt hem enorm aan en Joan Laporta, president van de club, heeft intern aangedrongen op zijn komst. Laporta is volgens Bild Sport zeer groot fan van de voormalig assistent van Joachim Löw.

Na de pijnlijke thuisnederlaag tegen Villarreal (3-5) zorgde Xavi voor een shock in de voetbalwereld. De trainer vond het genoeg geweest en achtte de tijd rijp om te vertrekken uit Spotify Camp Nou.

"Er is geen weg terug, het is tijd voor verandering. Als Culé (fan van Barcelona, red.) denk ik dat het tijd is om te vertrekken", zo sprak Xavi op de persconferentie.

Robert Lewandowski en aanvoerder Sergi Roberto probeerden Xavi nog op andere gedachten te brengen, maar het mocht niet baten. Barça moet in de zomer dus op zoek naar een nieuwe trainer.

Mocht de club inderdaad uitkomen bij Flick, dan wordt Barcelona de vierde club uit zijn carrière. Hij begon zijn loopbaan bij FC Bammental (zesde divisie) en coachte daarna TSG Hoffenheim en Bayern München. Met de laatstgenoemde club legde hij in 2020 beslag op de treble.



