Ajax accepteert schikkingsvoorstel: schorsing voor Nicolás Tagliafico

Maandag, 9 augustus 2021 om 15:08 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:22

Ajax heeft een schikkingsvoorstel van de KNVB voor een schorsing van Nicolás Tagliafico geaccepteerd. De club gaat akkoord met een schorsing van drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk. Daardoor mist Tagliafico de Eredivisie-wedstrijden tegen NEC (thuis) en FC Twente (uit). Op 29 augustus kan hij er thuis tegen Vitesse weer bij zijn.

De Argentijn ontving zijn rode kaart kort voor rust in het duel om de Johan Cruijff Schaal met PSV. Hij zette een tackle in op André Ramalho en werd door arbiter Björn Kuipers van het veld gestuurd. Tagliafico verloor op slag van rust eerst het duel om de bal van Philipp Mwene en kwam vervolgens uit frustratie met gestrekt been in op Ramalho, die hard op de enkel werd geraakt. Scheidsrechter Björn Kuipers wachtte met zijn beslissing en gaf na overleg met de VAR rood.

De overtreding van Tagliafico op Ramalho is te zien vanaf minuut 4:17.

De overtreding van Tagliafico op Ramalho is te zien vanaf minuut 4:17.

Door analist Kenneth Perez van ESPN werden vraagtekens gezet bij de rode kaart. "Is die tackle echt zo erg gezien het wedstrijdbeeld?", vroeg hij zich af. "Is deze heel hoog, is het met de noppen eerst?" Perez benoemde vervolgens dat Tagliafico in het opstootje dat volgde na zijn tackel ook nog een soort kopstoot uitdeelde aan Marco van Ginkel. Toch leek de beslissing voor de rode kaart alleen genomen op basis van zijn charge op Ramalho.

Arnold Bruggink vond het wél rood. "Ik vind van wel. Je ziet Kuipers wachten. Deze beslissing heeft hij niet zelf genomen, maar echt op basis van de VAR", gaf hij aan in de pauze van de wedstrijd. Erik ten Hag baalde van de rode kaart van zijn pupil. "We voetbalden goed, daar kunnen we ook mee verder. Maar je moet met elf man blijven staan."