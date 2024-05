Op hol geslagen Bentancur moet door ploeggenoot bij zinnen worden gebracht

Rodrigo Bentancur heeft weinig plezier beleefd aan het Premier League-duel met Manchester City dinsdagavond. De middenvelder van Tottenham Hotspur ging met zijn ploeg niet alleen met 2-0 onderuit, maar moest ook nog vroegtijdig naar de kant.

Tottenham Hotspur weerde zich kranig in een poging Manchester City dwars te zitten op weg naar de landstitel. Vijf minuten na rust was het echter Erling Braut Haaland die de ban brak. Later zou de Noorse spits ook nog de 0-2 maken.

Vijf minuten na de openingstreffer greep Ange Postecoglou in door Bentancur naar de kant te halen en Dejan Kulusevski voor hem binnen de lijnen te brengen. Wat volgde was een woede-uitbarsting van de Uruguayaan.

Desconfio que o Bentancur não gostou de sair. pic.twitter.com/CmRrSZhKmv — João Umbelino (@j_umbelino) May 14, 2024

Bentancur liep zwaar gefrustreerd van het veld en molesteerde, eenmaal bij de bank aangekomen, zijn stoel in de dug-out. Tot frustratie gooide hij tot slot ook nog een bidon tegen de grond met flinke kracht.

Ploeggenoot Bryan Gil probeerde Bentancur tot kalmte te manen, maar slaagde daar slechts gedeeltelijk in. Uiteindelijk nam de Uruguayaan toch plaats op de bank, waarna hij zijn schoenen uittrok.

Het is niet bekend of de woede van Bentancur zich richtte op zijn eigen optreden of op Postecoglou. De ingreep van de Grieks-Australische coach sorteerde weinig effect, daar Tottenham er niet in slaagde een nederlaag af te wenden.

Door de overwinning staat City op matchpoint. De ploeg van Pep Guardiola heeft een voorsprong van twee punten op achtervolger Arsenal en kan het karwei zondagmiddag afmaken in eigen huis tegen West Ham United.

