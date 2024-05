Graafschap-fans eisen dat duel wordt stilgelegd na medisch noodgeval op tribune

Het duel tussen De Graafschap en ADO Den Haag is dinsdagavond in de tweede helft bij een 1-1 tussenstand stilgelegd. Even daarvoor werd de wedstrijd door scheidsrechter Marc Nagtegaal tijdelijk gestopt en weer hervat, maar nadat supporters van de thuisploeg middels fluitconcerten en het gooien van bekers aangaven dat er alsnog niet verder gevoetbald moest worden, werd het duel wederom gestaakt.

Vroeg in de tweede helft ging het mis. Op de thuistribune zou een supporter onwel zijn geworden, waarna de medische staf van De Graafschap zich richting de fan snelde en arbiter Nagtegaal de wedstrijd stillegde.

Kort daarna kreeg de scheidsrechter te horen dat het duel doorgespeeld kon worden, waarna hij dit bericht overbracht op de spelers en de intentie om door te spelen kenbaar maakte. Dit gebeurde tot onvrede van de supporters van De Graafschap, waarna zij besloten bekers op het veld te gooien. Hierna werd het duel wederom gestaakt en zochten de spelers de kleedkamers op.

De wedstrijd is tijdelijk gestaakt door een medische situatie op de tribunes.#graado — ESPN NL (@ESPNnl) May 14, 2024

Vlak voor het hervatten van het duel gaf Nagtegaal bij ESPN een korte update. De arbiter liet weten dat de supporter in kwestie aanspreekbaar is, door de aanwezige medici is behandeld en het stadion heeft verlaten. Na een korte warming-up kon de het treffen in de Keuken Kampioen Divisie-play-offs hervat worden.

Op het moment van staken stond er een 1-1 tussenstand op het scorebord. Beide goals werden gescoord in de eerste helft.

Binnen een kwartier zette Alexander Büttner de thuisploeg op voorsprong. Zijn keiharde poeier van net buiten de zestien bleek ADO-doelman Nick Marsman te machtig.

Binnen het half uur wist De Graafschap orde op zaken te stellen. Een voorzet van Jari Vlak werd door Amir Absalem uiterst knap binnengekopt.

