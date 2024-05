Manchester City kan het karwei zondag afmaken dankzij heldenrol Ortega

Manchester City heeft dinsdagavond de laatste loodzware horde richting de landstitel weten te doorstaan. De ploeg van Pep Guardiola was op bezoek bij Tottenham Hotspur met 0-2 te sterk. Matchwinner werd Erling Braut Haaland, die beide treffers voor zijn rekening nam. Ook was er er een glansrol voor reservedoelman Stefan Ortega. City, dat nu een voorsprong heeft van twee punten op achtervolger Arsenal, kan het karwei komende zondag afmaken op eigen veld tegen West Ham United.

Guardiola moet enigszins gespannen zijn afgereisd naar het Tottenham Hotspur Stadium, daar geen enkele club beter presteert tegen zijn ploeg dan the Spurs. De ploeg uit Noord-Londen verloor echter vier van de laatste vijf wedstrijden en verkeert niet in de beste vorm.

Micky van de Ven werd opnieuw als linksback opgesteld bij Tottenham. Aan de kant van Manchester City was er geen basisplaats voor Nathan Aké. Hij viel afgelopen weekend uit tegen Fulham en begon op de reservebank.

Hoewel beide ploegen niet voor het gewenste spektakel wisten te zorgen in het eerste bedrijf, vielen er toch wat kansen te noteren. Rodrigo Bentancur zag Ederson redden na zes minuten spelen na een schot vanaf de rand van de zestien.

Ook City kreeg kansen om de score te openen. Kevin De Bruyne zag zijn inzet voorbij caramboleren, terwijl Phil Foden moest toezien hoe Guglielmo Vicario op fabelachtige wijze redde na een inzet van dichtbij.

Ook na rust viel er in eerste instantie weinig te beleven voor beide doelen. Heung-min Son kwam net te kort bij de eerste paal om een voorzet van Brennan Johnson af te ronden. Bij het eerste gevaar van City was het wel raak.

Na een afgeslagen aanval kwam de bal aan de rechterkant bij De Bruyne terecht, die een piekfijne voorzet in huis had en Haaland in staat stelde om van dichtbij de 0-1 binnen te lopen. Voor de Noorse spits betekende dat competitiedoelpunt nummer 26 van het seizoen.

De fase die daarop volgde verliep rommelig. Eerst ging De Bruyne kermend van de pijn naar de grond na een trap op de achillespees, waarna niet veel later Ederson buiten westen raakte na een botsing met Cristian Romero. De doelman kon niet verder en moest vervangen worden door Stefan Ortega.

De Duitse reservedoelman zou in het laatste kwart een hoofdrol opeisen, daar hij invaller Dejan Kulusevski twee keer van scoren wist te houden. Alsof dat nog niet genoeg was hield hij zijn ploeg vijf minuten voor tijd nogmaals op de been.

Na een gigantische ketser van Manuel Akanji genoot Son een vrije doortocht richting het doel van City. Ortega kwam zijn doel uit om het de Zuid-Koreaan zo lastig mogelijk te maken en slaagde daarin. Met een uiterste krachtsinspanning hield hij het doel schoon.

Het was pas in de blessuretijd toen aan alle onzekerheid een einde werd gemaakt door City. Na een snelle uitbraak werd Jeremy Doku naar de grond gewerkt in de zestien door Pedro Porro. De bal ging op de stip en Haaland bracht City met zijn tweede van de avond op matchpoint: 0-2.

